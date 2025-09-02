Više o GREENBTC

Green Bitcoin Logotip

Green Bitcoin Cijena(GREENBTC)

1 GREENBTC u USD cijena uživo:

$0.03298
$0.03298$0.03298
-1.22%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Green Bitcoin (GREENBTC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:36:00 (UTC+8)

Green Bitcoin (GREENBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0329
$ 0.0329$ 0.0329
24-satna najniža cijena
$ 0.03391
$ 0.03391$ 0.03391
24-satna najviša cijena

$ 0.0329
$ 0.0329$ 0.0329

$ 0.03391
$ 0.03391$ 0.03391

$ 2.0171436131154548
$ 2.0171436131154548$ 2.0171436131154548

$ 0.020483966617154122
$ 0.020483966617154122$ 0.020483966617154122

+0.06%

-1.22%

-11.99%

-11.99%

Green Bitcoin (GREENBTC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03298. Tijekom protekla 24 sata, GREENBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0329 i najviše cijene $ 0.03391, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GREENBTC je $ 2.0171436131154548, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.020483966617154122.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GREENBTC se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, -1.22% u posljednjih 24 sata i -11.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Green Bitcoin (GREENBTC)

No.7843

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 47.24K
$ 47.24K$ 47.24K

$ 686.48K
$ 686.48K$ 686.48K

0.00
0.00 0.00

20,814,999
20,814,999 20,814,999

20,814,999
20,814,999 20,814,999

0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Green Bitcoin je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 47.24K. Količina u optjecaju GREENBTC je 0.00, s ukupnom količinom od 20814999. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 686.48K.

Green Bitcoin (GREENBTC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Green Bitcoin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0004073-1.22%
30 dana$ +0.00066+2.04%
60 dana$ -0.02002-37.78%
90 dana$ -0.03802-53.55%
Green Bitcoin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GREENBTC od $ -0.0004073 (-1.22%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Green Bitcoin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00066 (+2.04%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Green Bitcoin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GREENBTC od $ -0.02002 (-37.78%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Green Bitcoin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.03802 (-53.55%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Green Bitcoin (GREENBTC)?

Što je Green Bitcoin (GREENBTC)

Green Bitcoin is a new type of cryptocurrency that allows holders to participate in staking through a revolutionary gamified green staking mechanism.

Green Bitcoin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Green Bitcoin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GREENBTC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Green Bitcoin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Green Bitcoin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Green Bitcoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Green Bitcoin (GREENBTC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Green Bitcoin (GREENBTC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Green Bitcoin.

Green Bitcoin (GREENBTC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Green Bitcoin (GREENBTC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GREENBTC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Green Bitcoin (GREENBTC)

Tražiš kako kupiti Green Bitcoin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Green Bitcoin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GREENBTC u lokalnim valutama

1 Green Bitcoin(GREENBTC) u VND
867.8687
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u AUD
A$0.0501296
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u GBP
0.0240754
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u EUR
0.028033
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u USD
$0.03298
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u MYR
RM0.1391756
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u TRY
1.3567972
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u JPY
¥4.84806
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u ARS
ARS$45.4269818
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u RUB
2.6571986
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u INR
2.90224
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u IDR
Rp540.6556512
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u KRW
45.997206
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u PHP
1.8838176
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u EGP
￡E.1.6005194
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u BRL
R$0.1790814
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u CAD
C$0.0451826
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u BDT
4.0080594
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u NGN
50.5052422
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u COP
$132.4496588
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u ZAR
R.0.5811076
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u UAH
1.3643826
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u VES
Bs4.81508
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u CLP
$31.9906
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u PKR
Rs9.3452128
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u KZT
17.7501658
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u THB
฿1.065254
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u TWD
NT$1.0101774
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u AED
د.إ0.1210366
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u CHF
Fr0.026384
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u HKD
HK$0.2569142
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u AMD
֏12.6069348
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u MAD
.د.م0.2961604
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u MXN
$0.615077
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u SAR
ريال0.123675
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u PLN
0.1197174
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u RON
лв0.1428034
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u SEK
kr0.3096822
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u BGN
лв0.0550766
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u HUF
Ft11.1267924
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u CZK
0.687633
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u KWD
د.ك0.0100589
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u ILS
0.110483
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u AOA
Kz30.0635786
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u BHD
.د.ب0.01243346
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u BMD
$0.03298
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u DKK
kr0.2100826
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u HNL
L0.8627568
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u MUR
1.510484
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u NAD
$0.5791288
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u NOK
kr0.3294702
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u NZD
$0.0557362
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u PAB
B/.0.03298
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u PGK
K0.1395054
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u QAR
ر.ق0.1200472
1 Green Bitcoin(GREENBTC) u RSD
дин.3.299649

Za dublje razumijevanje Green Bitcoin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Green Bitcoin web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Green Bitcoin

Koliko Green Bitcoin (GREENBTC) vrijedi danas?
Cijena GREENBTC uživo u USD je 0.03298 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GREENBTC u USD?
Trenutačna cijena GREENBTC u USD je $ 0.03298. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Green Bitcoin?
Tržišna kapitalizacija za GREENBTC je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GREENBTC?
Količina u optjecaju za GREENBTC je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GREENBTC?
GREENBTC je postigao ATH cijenu od 2.0171436131154548 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GREENBTC?
GREENBTC je vidio ATL cijenu od 0.020483966617154122 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GREENBTC?
24-satni obujam trgovanja za GREENBTC je $ 47.24K USD.
Hoće li GREENBTC još narasti ove godine?
GREENBTC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GREENBTC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Green Bitcoin (GREENBTC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
