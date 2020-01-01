Grand Base (GRAND) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Grand Base (GRAND), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Grand Base (GRAND) Informacije GRAND BASE is a decentralized market for spot synthetic RWAs designed to provide exposure to RWAs without holding the actual underlying asset. Službena web stranica: https://grandbase.io/ Bijela knjiga: https://docs.grandbase.io/ Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0x2aF864fb54b55900Cd58d19c7102d9e4FA8D84a3 Kupi GRAND odmah!

Grand Base (GRAND) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Grand Base (GRAND), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 14.90M $ 14.90M $ 14.90M Povijesni maksimum: $ 4.733 $ 4.733 $ 4.733 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.298 $ 0.298 $ 0.298 Saznajte više o cijeni Grand Base (GRAND)

Grand Base (GRAND) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Grand Base (GRAND) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GRAND tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GRAND tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GRAND tokena, istražite GRAND cijenu tokena uživo!

