Grand Base Logotip

Grand Base Cijena(GRAND)

1 GRAND u USD cijena uživo:

$0.298
$0.298$0.298
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Grand Base (GRAND)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:45:38 (UTC+8)

Grand Base (GRAND) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.298
$ 0.298$ 0.298
24-satna najniža cijena
$ 0.298
$ 0.298$ 0.298
24-satna najviša cijena

$ 0.298
$ 0.298$ 0.298

$ 0.298
$ 0.298$ 0.298

--
----

--
----

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Grand Base (GRAND) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.298. Tijekom protekla 24 sata, GRANDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.298 i najviše cijene $ 0.298, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRAND je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRAND se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Grand Base (GRAND)

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 14.90M
$ 14.90M$ 14.90M

--
----

50,000,000
50,000,000 50,000,000

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Grand Base je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 0.00. Količina u optjecaju GRAND je --, s ukupnom količinom od 50000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.90M.

Grand Base (GRAND) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Grand Base za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ 00.00%
60 dana$ 00.00%
90 dana$ 00.00%
Grand Base promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GRAND od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Grand Base 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ 0 (0.00%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Grand Base 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GRAND od $ 0 (0.00%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Grand Base 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ 0 (0.00%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Grand Base (GRAND)?

Pogledajte Grand Base stranicu Povijest cijena sada.

Što je Grand Base (GRAND)

GRAND BASE is a decentralized market for spot synthetic RWAs designed to provide exposure to RWAs without holding the actual underlying asset.

Grand Base dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Grand Base ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GRAND dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Grand Base na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Grand Base učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Grand Base Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Grand Base (GRAND) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Grand Base (GRAND) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Grand Base.

Provjerite Grand Base predviđanje cijene sada!

Grand Base (GRAND) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Grand Base (GRAND) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GRAND opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Grand Base (GRAND)

Tražiš kako kupiti Grand Base? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Grand Base na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GRAND u lokalnim valutama

1 Grand Base(GRAND) u VND
7,841.87
1 Grand Base(GRAND) u AUD
A$0.45296
1 Grand Base(GRAND) u GBP
0.21754
1 Grand Base(GRAND) u EUR
0.2533
1 Grand Base(GRAND) u USD
$0.298
1 Grand Base(GRAND) u MYR
RM1.25756
1 Grand Base(GRAND) u TRY
12.2627
1 Grand Base(GRAND) u JPY
¥43.806
1 Grand Base(GRAND) u ARS
ARS$410.46818
1 Grand Base(GRAND) u RUB
24.00688
1 Grand Base(GRAND) u INR
26.22996
1 Grand Base(GRAND) u IDR
Rp4,885.24512
1 Grand Base(GRAND) u KRW
415.6206
1 Grand Base(GRAND) u PHP
17.02474
1 Grand Base(GRAND) u EGP
￡E.14.46194
1 Grand Base(GRAND) u BRL
R$1.61814
1 Grand Base(GRAND) u CAD
C$0.40826
1 Grand Base(GRAND) u BDT
36.21594
1 Grand Base(GRAND) u NGN
456.35422
1 Grand Base(GRAND) u COP
$1,196.78588
1 Grand Base(GRAND) u ZAR
R.5.2448
1 Grand Base(GRAND) u UAH
12.34614
1 Grand Base(GRAND) u VES
Bs43.508
1 Grand Base(GRAND) u CLP
$288.464
1 Grand Base(GRAND) u PKR
Rs84.56048
1 Grand Base(GRAND) u KZT
160.64584
1 Grand Base(GRAND) u THB
฿9.62242
1 Grand Base(GRAND) u TWD
NT$9.13072
1 Grand Base(GRAND) u AED
د.إ1.09366
1 Grand Base(GRAND) u CHF
Fr0.2384
1 Grand Base(GRAND) u HKD
HK$2.32142
1 Grand Base(GRAND) u AMD
֏113.91348
1 Grand Base(GRAND) u MAD
.د.م2.67604
1 Grand Base(GRAND) u MXN
$5.5577
1 Grand Base(GRAND) u SAR
ريال1.1175
1 Grand Base(GRAND) u PLN
1.08472
1 Grand Base(GRAND) u RON
лв1.29034
1 Grand Base(GRAND) u SEK
kr2.79822
1 Grand Base(GRAND) u BGN
лв0.49766
1 Grand Base(GRAND) u HUF
Ft100.6048
1 Grand Base(GRAND) u CZK
6.21628
1 Grand Base(GRAND) u KWD
د.ك0.09089
1 Grand Base(GRAND) u ILS
0.9983
1 Grand Base(GRAND) u AOA
Kz271.64786
1 Grand Base(GRAND) u BHD
.د.ب0.112346
1 Grand Base(GRAND) u BMD
$0.298
1 Grand Base(GRAND) u DKK
kr1.89826
1 Grand Base(GRAND) u HNL
L7.8076
1 Grand Base(GRAND) u MUR
13.6484
1 Grand Base(GRAND) u NAD
$5.24182
1 Grand Base(GRAND) u NOK
kr2.97702
1 Grand Base(GRAND) u NZD
$0.50362
1 Grand Base(GRAND) u PAB
B/.0.298
1 Grand Base(GRAND) u PGK
K1.26054
1 Grand Base(GRAND) u QAR
ر.ق1.08472
1 Grand Base(GRAND) u RSD
дин.29.82384

Grand Base Resurs

Za dublje razumijevanje Grand Base, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Grand Base web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Grand Base

Koliko Grand Base (GRAND) vrijedi danas?
Cijena GRAND uživo u USD je 0.298 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GRAND u USD?
Trenutačna cijena GRAND u USD je $ 0.298. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Grand Base?
Tržišna kapitalizacija za GRAND je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GRAND?
Količina u optjecaju za GRAND je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GRAND?
GRAND je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GRAND?
GRAND je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za GRAND?
24-satni obujam trgovanja za GRAND je $ 0.00 USD.
Hoće li GRAND još narasti ove godine?
GRAND mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GRAND predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:45:38 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu" i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

