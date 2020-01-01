GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u GRAM Ecosystem (GRAMPUS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Informacije GRAM Ecosystem is the Web3 gaming ecosystem of GRAMPUS, a global casual game developer. It was established to create engaging and immersive gaming experiences that resonate with both players and game studios through blockchain and AI technology. One of its key projects is Norma in Metaland, a Web3 reboot of Cooking Adventure, a globally popular game enjoyed by over 33 million players. This title brings blockchain-based ownership and play-to-own mechanics to the beloved cooking simulation genre. Another flagship project, Juicy Adventure, is a casual shooter set in a whimsical world where a giant blender crashes into an animal village, introducing unique gameplay mechanics and a fresh take on casual multiplayer experiences. GRAM Ecosystem aims to go beyond traditional game publishing by building a sustainable gaming environment powered by Web3 technologies. Službena web stranica: https://gram.voyage Bijela knjiga: https://grampus-cwc.gitbook.io/gram_voyage Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0x856D602E73545deAA1491a3726cF628d49f74F51 Kupi GRAMPUS odmah!

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GRAM Ecosystem (GRAMPUS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Povijesni maksimum: $ 0.03283 $ 0.03283 $ 0.03283 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.001226 $ 0.001226 $ 0.001226 Saznajte više o cijeni GRAM Ecosystem (GRAMPUS)

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GRAM Ecosystem (GRAMPUS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GRAMPUS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GRAMPUS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GRAMPUS tokena, istražite GRAMPUS cijenu tokena uživo!

Kako kupiti GRAMPUS Jeste li zainteresirani za dodavanje GRAM Ecosystem (GRAMPUS) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje GRAMPUS, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati GRAMPUS na MEXC-u odmah!

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena GRAMPUS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite GRAMPUS povijest cijena odmah!

GRAMPUS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GRAMPUS? Naša GRAMPUS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GRAMPUS predviđanje cijene tokena odmah!

