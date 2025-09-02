Više o GRAMPUS

GRAM Ecosystem Logotip

GRAM Ecosystem Cijena(GRAMPUS)

1 GRAMPUS u USD cijena uživo:

$0.001205
$0.001205$0.001205
+0.16%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena GRAM Ecosystem (GRAMPUS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:45:31 (UTC+8)

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.001179
$ 0.001179$ 0.001179
24-satna najniža cijena
$ 0.001213
$ 0.001213$ 0.001213
24-satna najviša cijena

$ 0.001179
$ 0.001179$ 0.001179

$ 0.001213
$ 0.001213$ 0.001213

--
----

--
----

-0.09%

+0.16%

-0.17%

-0.17%

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001205. Tijekom protekla 24 sata, GRAMPUStrgovalo je između najniže cijene $ 0.001179 i najviše cijene $ 0.001213, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRAMPUS je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRAMPUS se promijenio za -0.09% u posljednjih sat vremena, +0.16% u posljednjih 24 sata i -0.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GRAM Ecosystem (GRAMPUS)

--
----

$ 64.24K
$ 64.24K$ 64.24K

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija GRAM Ecosystem je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 64.24K. Količina u optjecaju GRAMPUS je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.21M.

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena GRAM Ecosystem za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00000192+0.16%
30 dana$ -0.001131-48.42%
60 dana$ -0.000355-22.76%
90 dana$ +0.000189+18.60%
GRAM Ecosystem promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GRAMPUS od $ +0.00000192 (+0.16%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

GRAM Ecosystem 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.001131 (-48.42%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

GRAM Ecosystem 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GRAMPUS od $ -0.000355 (-22.76%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

GRAM Ecosystem 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000189 (+18.60%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena GRAM Ecosystem (GRAMPUS)?

Pogledajte GRAM Ecosystem stranicu Povijest cijena sada.

Što je GRAM Ecosystem (GRAMPUS)

GRAM Ecosystem is the Web3 gaming ecosystem of GRAMPUS, a global casual game developer. It was established to create engaging and immersive gaming experiences that resonate with both players and game studios through blockchain and AI technology. One of its key projects is Norma in Metaland, a Web3 reboot of Cooking Adventure, a globally popular game enjoyed by over 33 million players. This title brings blockchain-based ownership and play-to-own mechanics to the beloved cooking simulation genre. Another flagship project, Juicy Adventure, is a casual shooter set in a whimsical world where a giant blender crashes into an animal village, introducing unique gameplay mechanics and a fresh take on casual multiplayer experiences. GRAM Ecosystem aims to go beyond traditional game publishing by building a sustainable gaming environment powered by Web3 technologies.

GRAM Ecosystem dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje GRAM Ecosystem ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GRAMPUS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o GRAM Ecosystem na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje GRAM Ecosystem učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

GRAM Ecosystem Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GRAM Ecosystem (GRAMPUS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GRAM Ecosystem (GRAMPUS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GRAM Ecosystem.

Provjerite GRAM Ecosystem predviđanje cijene sada!

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GRAM Ecosystem (GRAMPUS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GRAMPUS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti GRAM Ecosystem (GRAMPUS)

Tražiš kako kupiti GRAM Ecosystem? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti GRAM Ecosystem na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GRAMPUS u lokalnim valutama

1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u VND
31.709575
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u AUD
A$0.0018316
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u GBP
0.00087965
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u EUR
0.00102425
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u USD
$0.001205
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u MYR
RM0.0050851
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u TRY
0.04958575
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u JPY
¥0.177135
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u ARS
ARS$1.65977905
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u RUB
0.0970748
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u INR
0.1060641
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u IDR
Rp19.7540952
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u KRW
1.6806135
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u PHP
0.06884165
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u EGP
￡E.0.05847865
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u BRL
R$0.00654315
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u CAD
C$0.00165085
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u BDT
0.14644365
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u NGN
1.84532495
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u COP
$4.8393523
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u ZAR
R.0.021208
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u UAH
0.04992315
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u VES
Bs0.17593
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u CLP
$1.16644
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u PKR
Rs0.3419308
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u KZT
0.6495914
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u THB
฿0.03890945
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u TWD
NT$0.0369212
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u AED
د.إ0.00442235
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u CHF
Fr0.000964
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u HKD
HK$0.00938695
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u AMD
֏0.4606233
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u MAD
.د.م0.0108209
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u MXN
$0.02247325
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u SAR
ريال0.00451875
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u PLN
0.0043862
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u RON
лв0.00521765
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u SEK
kr0.01131495
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u BGN
лв0.00201235
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u HUF
Ft0.406808
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u CZK
0.0251363
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u KWD
د.ك0.000367525
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u ILS
0.00403675
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u AOA
Kz1.09844185
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u BHD
.د.ب0.000454285
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u BMD
$0.001205
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u DKK
kr0.00767585
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u HNL
L0.031571
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u MUR
0.055189
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u NAD
$0.02119595
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u NOK
kr0.01203795
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u NZD
$0.00203645
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u PAB
B/.0.001205
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u PGK
K0.00509715
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u QAR
ر.ق0.0043862
1 GRAM Ecosystem(GRAMPUS) u RSD
дин.0.1205964

GRAM Ecosystem Resurs

Za dublje razumijevanje GRAM Ecosystem, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena GRAM Ecosystem web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GRAM Ecosystem

Koliko GRAM Ecosystem (GRAMPUS) vrijedi danas?
Cijena GRAMPUS uživo u USD je 0.001205 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GRAMPUS u USD?
Trenutačna cijena GRAMPUS u USD je $ 0.001205. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GRAM Ecosystem?
Tržišna kapitalizacija za GRAMPUS je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GRAMPUS?
Količina u optjecaju za GRAMPUS je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GRAMPUS?
GRAMPUS je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GRAMPUS?
GRAMPUS je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za GRAMPUS?
24-satni obujam trgovanja za GRAMPUS je $ 64.24K USD.
Hoće li GRAMPUS još narasti ove godine?
GRAMPUS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GRAMPUS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:45:31 (UTC+8)

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

GRAMPUS u USD kalkulator

Iznos

GRAMPUS
GRAMPUS
USD
USD

1 GRAMPUS = 0.001205 USD

Trgujte GRAMPUS

GRAMPUSUSDT
$0.001205
$0.001205$0.001205
+0.16%

