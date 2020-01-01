Camelot Token (GRAIL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Camelot Token (GRAIL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Camelot Token (GRAIL) Informacije Camelot is an ecosystem-focused and community-driven DEX built on Arbitrum. Camelot has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Camelot moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a tailored approach that prioritizes composability. Službena web stranica: https://camelot.exchange/ Bijela knjiga: https://docs.camelot.exchange/ Istraživač blokova: https://arbiscan.io/token/0x3d9907F9a368ad0a51Be60f7Da3b97cf940982D8 Kupi GRAIL odmah!

Camelot Token (GRAIL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Camelot Token (GRAIL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 73.51K $ 73.51K $ 73.51K Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 22.22M $ 22.22M $ 22.22M Povijesni maksimum: $ 4,700 $ 4,700 $ 4,700 Povijesni minimum: $ 184.24900021448872 $ 184.24900021448872 $ 184.24900021448872 Trenutna cijena: $ 302.31 $ 302.31 $ 302.31 Saznajte više o cijeni Camelot Token (GRAIL)

Camelot Token (GRAIL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Camelot Token (GRAIL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GRAIL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GRAIL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GRAIL tokena, istražite GRAIL cijenu tokena uživo!

Camelot Token (GRAIL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena GRAIL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite GRAIL povijest cijena odmah!

GRAIL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GRAIL? Naša GRAIL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GRAIL predviđanje cijene tokena odmah!

