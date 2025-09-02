Grafi (GRAFI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004348. Tijekom protekla 24 sata, GRAFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.004322 i najviše cijene $ 0.004492, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRAFI je --, dok je najniža cijena svih vremena --.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRAFI se promijenio za +0.20% u posljednjih sat vremena, -0.66% u posljednjih 24 sata i +1.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Grafi (GRAFI)
$ 70.82K
$ 70.82K
$ 9.13M
$ 9.13M
2,100,000,000
2,100,000,000
SOL
Trenutačna tržišna kapitalizacija Grafi je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 70.82K. Količina u optjecaju GRAFI je --, s ukupnom količinom od 2100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.13M.
Grafi (GRAFI) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Grafi za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00002889
-0.66%
30 dana
$ -0.000711
-14.06%
60 dana
$ -0.002484
-36.36%
90 dana
$ -0.003739
-46.24%
Grafi promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u GRAFI od $ -0.00002889 (-0.66%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Grafi 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000711 (-14.06%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Grafi 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GRAFI od $ -0.002484 (-36.36%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Grafi 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.003739 (-46.24%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Grafi (GRAFI)?
Grafilab is a revolutionary AI ecosystem that empowers anyone, from ordinary users to developers, to participate in and benefit from AI innovation. Through our CeDePIN Cloud ,Co-Builder and AI App-store platform, users can easily deploy, train and monetize AI app/agents without needing deep technical expertise. At the heart of Grafilab is our AI Data Layer, which ensures secure data integrity, ownership, and transparency, creating a trusted environment for AI development and commercialization. Grafilab is breaking down the barriers to AI accessibility and driving the evolution toward AGI.
Grafi Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Grafi (GRAFI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Grafi (GRAFI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Grafi.
Razumijevanje tokenomike Grafi (GRAFI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GRAFI opsežnoj tokenomici tokena odmah!
