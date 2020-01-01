GuildQB (GQB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u GuildQB (GQB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

GuildQB (GQB) Informacije GuildQB is a gaming ecosystem that brings together various aspects of the gaming industry, such as DAO governance, game development, NFT promotion, and blockchain technology. The project's ultimate goal is to create an interconnected ecosystem of games, NFTs, and communities that maximises player benefits and achieves interoperability across the GameFi ecosystem. GuildQB plans to expand the number of game users by researching high-level games and giving scholarships to those interested. Users can also earn additional incentives by building gaming tools and making connections with the GameFI/BCG industry. Službena web stranica: https://guildqb.com/ Bijela knjiga: https://guildqb.gitbook.io/guildqb-wp-v1.1 Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0xE319519d910E733098fb559c2B10Cb70ED854603 Kupi GQB odmah!

GuildQB (GQB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GuildQB (GQB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.07M $ 2.07M $ 2.07M Povijesni maksimum: $ 0.038 $ 0.038 $ 0.038 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.000207 $ 0.000207 $ 0.000207 Saznajte više o cijeni GuildQB (GQB)

GuildQB (GQB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GuildQB (GQB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GQB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GQB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GQB tokena, istražite GQB cijenu tokena uživo!

Kako kupiti GQB Jeste li zainteresirani za dodavanje GuildQB (GQB) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje GQB, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati GQB na MEXC-u odmah!

GuildQB (GQB) Povijest cijena Analiza povijesti cijena GQB pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite GQB povijest cijena odmah!

GQB Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GQB? Naša GQB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GQB predviđanje cijene tokena odmah!

