Outer Ring MMO (GQ) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Outer Ring MMO (GQ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Outer Ring MMO (GQ) Informacije Outer Ring is an MMORPG video game in a science fiction and fantasy universe based on the economic Play to Earn concept, currently under development by Windex Technologies OÜ in partnership with Nexxyo Labs, using its ManiacPanda Games brand. It represents a unique investment opportunity in a growing industry with an experienced company developing the project. Službena web stranica: https://blinkgalaxy.com Bijela knjiga: https://docs.blinkgalaxy.com/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xF700D4c708C2be1463E355F337603183D20E0808 Kupi GQ odmah!

Outer Ring MMO (GQ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Outer Ring MMO (GQ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 294.89K $ 294.89K $ 294.89K Ukupna količina: $ 6.01B $ 6.01B $ 6.01B Količina u optjecaju: $ 5.93B $ 5.93B $ 5.93B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 497.00K $ 497.00K $ 497.00K Povijesni maksimum: $ 0.0096 $ 0.0096 $ 0.0096 Povijesni minimum: $ 0.000042983445306248 $ 0.000042983445306248 $ 0.000042983445306248 Trenutna cijena: $ 0.0000497 $ 0.0000497 $ 0.0000497 Saznajte više o cijeni Outer Ring MMO (GQ)

Outer Ring MMO (GQ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Outer Ring MMO (GQ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GQ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GQ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GQ tokena, istražite GQ cijenu tokena uživo!

