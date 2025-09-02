Outer Ring MMO (GQ) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0000509. Tijekom protekla 24 sata, GQtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000507 i najviše cijene $ 0.0000644, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GQ je $ 0.08876742060886081, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000042983445306248.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GQ se promijenio za -1.93% u posljednjih sat vremena, -5.92% u posljednjih 24 sata i -25.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Outer Ring MMO (GQ)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Outer Ring MMO je $ 302.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 68.60K. Količina u optjecaju GQ je 5.93B, s ukupnom količinom od 6010333038. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 509.00K.
Outer Ring MMO (GQ) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Outer Ring MMO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.000003197
-5.92%
30 dana
$ -0.0000084
-14.17%
60 dana
$ -0.0000181
-26.24%
90 dana
$ -0.0000486
-48.85%
Outer Ring MMO promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u GQ od $ -0.000003197 (-5.92%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Outer Ring MMO 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000084 (-14.17%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Outer Ring MMO 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GQ od $ -0.0000181 (-26.24%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Outer Ring MMO 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000486 (-48.85%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Outer Ring is an MMORPG video game in a science fiction and fantasy universe based on the economic Play to Earn concept, currently under development by Windex Technologies OÜ in partnership with Nexxyo Labs, using its ManiacPanda Games brand. It represents a unique investment opportunity in a growing industry with an experienced company developing the project.
Outer Ring MMO dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Outer Ring MMO ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti GQ dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Outer Ring MMO na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Outer Ring MMO učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.