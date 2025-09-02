Više o GQ

GQ Informacije o cijeni

GQ Bijela knjiga

GQ Službena web stranica

GQ Tokenomija

GQ Prognoza cijena

GQ Povijest

Vodič za kupnju GQ

Konverter GQ u fiducijarnu valutu

GQ Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Outer Ring MMO Logotip

Outer Ring MMO Cijena(GQ)

1 GQ u USD cijena uživo:

$0.0000508
$0.0000508$0.0000508
-5.92%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Outer Ring MMO (GQ)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:35:32 (UTC+8)

Outer Ring MMO (GQ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0000507
$ 0.0000507$ 0.0000507
24-satna najniža cijena
$ 0.0000644
$ 0.0000644$ 0.0000644
24-satna najviša cijena

$ 0.0000507
$ 0.0000507$ 0.0000507

$ 0.0000644
$ 0.0000644$ 0.0000644

$ 0.08876742060886081
$ 0.08876742060886081$ 0.08876742060886081

$ 0.000042983445306248
$ 0.000042983445306248$ 0.000042983445306248

-1.93%

-5.92%

-25.04%

-25.04%

Outer Ring MMO (GQ) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0000509. Tijekom protekla 24 sata, GQtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000507 i najviše cijene $ 0.0000644, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GQ je $ 0.08876742060886081, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000042983445306248.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GQ se promijenio za -1.93% u posljednjih sat vremena, -5.92% u posljednjih 24 sata i -25.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Outer Ring MMO (GQ)

No.2506

$ 302.01K
$ 302.01K$ 302.01K

$ 68.60K
$ 68.60K$ 68.60K

$ 509.00K
$ 509.00K$ 509.00K

5.93B
5.93B 5.93B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

6,010,333,038
6,010,333,038 6,010,333,038

59.33%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Outer Ring MMO je $ 302.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 68.60K. Količina u optjecaju GQ je 5.93B, s ukupnom količinom od 6010333038. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 509.00K.

Outer Ring MMO (GQ) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Outer Ring MMO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000003197-5.92%
30 dana$ -0.0000084-14.17%
60 dana$ -0.0000181-26.24%
90 dana$ -0.0000486-48.85%
Outer Ring MMO promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GQ od $ -0.000003197 (-5.92%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Outer Ring MMO 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000084 (-14.17%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Outer Ring MMO 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GQ od $ -0.0000181 (-26.24%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Outer Ring MMO 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000486 (-48.85%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Outer Ring MMO (GQ)?

Pogledajte Outer Ring MMO stranicu Povijest cijena sada.

Što je Outer Ring MMO (GQ)

Outer Ring is an MMORPG video game in a science fiction and fantasy universe based on the economic Play to Earn concept, currently under development by Windex Technologies OÜ in partnership with Nexxyo Labs, using its ManiacPanda Games brand. It represents a unique investment opportunity in a growing industry with an experienced company developing the project.

Outer Ring MMO dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Outer Ring MMO ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GQ dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Outer Ring MMO na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Outer Ring MMO učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Outer Ring MMO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Outer Ring MMO (GQ) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Outer Ring MMO (GQ) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Outer Ring MMO.

Provjerite Outer Ring MMO predviđanje cijene sada!

Outer Ring MMO (GQ) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Outer Ring MMO (GQ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GQ opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Outer Ring MMO (GQ)

Tražiš kako kupiti Outer Ring MMO? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Outer Ring MMO na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GQ u lokalnim valutama

1 Outer Ring MMO(GQ) u VND
1.3394335
1 Outer Ring MMO(GQ) u AUD
A$0.000077368
1 Outer Ring MMO(GQ) u GBP
0.000037157
1 Outer Ring MMO(GQ) u EUR
0.000043265
1 Outer Ring MMO(GQ) u USD
$0.0000509
1 Outer Ring MMO(GQ) u MYR
RM0.000214798
1 Outer Ring MMO(GQ) u TRY
0.002094026
1 Outer Ring MMO(GQ) u JPY
¥0.0074823
1 Outer Ring MMO(GQ) u ARS
ARS$0.070110169
1 Outer Ring MMO(GQ) u RUB
0.004101013
1 Outer Ring MMO(GQ) u INR
0.0044792
1 Outer Ring MMO(GQ) u IDR
Rp0.834426096
1 Outer Ring MMO(GQ) u KRW
0.07099023
1 Outer Ring MMO(GQ) u PHP
0.002907408
1 Outer Ring MMO(GQ) u EGP
￡E.0.002470177
1 Outer Ring MMO(GQ) u BRL
R$0.000276387
1 Outer Ring MMO(GQ) u CAD
C$0.000069733
1 Outer Ring MMO(GQ) u BDT
0.006185877
1 Outer Ring MMO(GQ) u NGN
0.077947751
1 Outer Ring MMO(GQ) u COP
$0.204417454
1 Outer Ring MMO(GQ) u ZAR
R.0.000896858
1 Outer Ring MMO(GQ) u UAH
0.002105733
1 Outer Ring MMO(GQ) u VES
Bs0.0074314
1 Outer Ring MMO(GQ) u CLP
$0.049373
1 Outer Ring MMO(GQ) u PKR
Rs0.014423024
1 Outer Ring MMO(GQ) u KZT
0.027394889
1 Outer Ring MMO(GQ) u THB
฿0.00164407
1 Outer Ring MMO(GQ) u TWD
NT$0.001559067
1 Outer Ring MMO(GQ) u AED
د.إ0.000186803
1 Outer Ring MMO(GQ) u CHF
Fr0.00004072
1 Outer Ring MMO(GQ) u HKD
HK$0.000396511
1 Outer Ring MMO(GQ) u AMD
֏0.019457034
1 Outer Ring MMO(GQ) u MAD
.د.م0.000457082
1 Outer Ring MMO(GQ) u MXN
$0.000949285
1 Outer Ring MMO(GQ) u SAR
ريال0.000190875
1 Outer Ring MMO(GQ) u PLN
0.000184767
1 Outer Ring MMO(GQ) u RON
лв0.000220397
1 Outer Ring MMO(GQ) u SEK
kr0.000477951
1 Outer Ring MMO(GQ) u BGN
лв0.000085003
1 Outer Ring MMO(GQ) u HUF
Ft0.017172642
1 Outer Ring MMO(GQ) u CZK
0.001061265
1 Outer Ring MMO(GQ) u KWD
د.ك0.0000155245
1 Outer Ring MMO(GQ) u ILS
0.000170515
1 Outer Ring MMO(GQ) u AOA
Kz0.046398913
1 Outer Ring MMO(GQ) u BHD
.د.ب0.0000191893
1 Outer Ring MMO(GQ) u BMD
$0.0000509
1 Outer Ring MMO(GQ) u DKK
kr0.000324233
1 Outer Ring MMO(GQ) u HNL
L0.001331544
1 Outer Ring MMO(GQ) u MUR
0.00233122
1 Outer Ring MMO(GQ) u NAD
$0.000893804
1 Outer Ring MMO(GQ) u NOK
kr0.000508491
1 Outer Ring MMO(GQ) u NZD
$0.000086021
1 Outer Ring MMO(GQ) u PAB
B/.0.0000509
1 Outer Ring MMO(GQ) u PGK
K0.000215307
1 Outer Ring MMO(GQ) u QAR
ر.ق0.000185276
1 Outer Ring MMO(GQ) u RSD
дин.0.005092545

Outer Ring MMO Resurs

Za dublje razumijevanje Outer Ring MMO, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Outer Ring MMO web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Outer Ring MMO

Koliko Outer Ring MMO (GQ) vrijedi danas?
Cijena GQ uživo u USD je 0.0000509 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GQ u USD?
Trenutačna cijena GQ u USD je $ 0.0000509. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Outer Ring MMO?
Tržišna kapitalizacija za GQ je $ 302.01K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GQ?
Količina u optjecaju za GQ je 5.93B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GQ?
GQ je postigao ATH cijenu od 0.08876742060886081 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GQ?
GQ je vidio ATL cijenu od 0.000042983445306248 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GQ?
24-satni obujam trgovanja za GQ je $ 68.60K USD.
Hoće li GQ još narasti ove godine?
GQ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GQ predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:35:32 (UTC+8)

Outer Ring MMO (GQ) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

GQ u USD kalkulator

Iznos

GQ
GQ
USD
USD

1 GQ = 0.0000509 USD

Trgujte GQ

GQUSDT
$0.0000508
$0.0000508$0.0000508
-5.92%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine