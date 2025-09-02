Što je Outer Ring MMO (GQ)

Outer Ring is an MMORPG video game in a science fiction and fantasy universe based on the economic Play to Earn concept, currently under development by Windex Technologies OÜ in partnership with Nexxyo Labs, using its ManiacPanda Games brand. It represents a unique investment opportunity in a growing industry with an experienced company developing the project.

Outer Ring MMO (GQ) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Outer Ring MMO (GQ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GQ opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Outer Ring MMO Resurs

Za dublje razumijevanje Outer Ring MMO, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Outer Ring MMO Koliko Outer Ring MMO (GQ) vrijedi danas? Cijena GQ uživo u USD je 0.0000509 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena GQ u USD? $ 0.0000509 . Provjerite Trenutačna cijena GQ u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Outer Ring MMO? Tržišna kapitalizacija za GQ je $ 302.01K USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za GQ? Količina u optjecaju za GQ je 5.93B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GQ? GQ je postigao ATH cijenu od 0.08876742060886081 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GQ? GQ je vidio ATL cijenu od 0.000042983445306248 USD . Koliki je obujam trgovanja za GQ? 24-satni obujam trgovanja za GQ je $ 68.60K USD . Hoće li GQ još narasti ove godine? GQ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GQ predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Outer Ring MMO (GQ) Važna ažuriranja industrije

