GPT Wars (GPTW) Informacije GPT Wars revolutionizes GameFi by integrating AI Agents into a AAA FPS shooter game, enabling players to create and earn with their Autonomous AI Players (AIP). Službena web stranica: https://gptwars.ai Bijela knjiga: https://whitepaper.gptwars.ai/ Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0x0171ae9879C7FBCf3071B149bB4F2130daEF7457

GPT Wars (GPTW) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GPT Wars (GPTW), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 33.10K $ 33.10K $ 33.10K Povijesni maksimum: $ 0.0234 $ 0.0234 $ 0.0234 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.0000331 $ 0.0000331 $ 0.0000331 Saznajte više o cijeni GPT Wars (GPTW)

GPT Wars (GPTW) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GPT Wars (GPTW) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GPTW tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GPTW tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GPTW tokena, istražite GPTW cijenu tokena uživo!

Kako kupiti GPTW Jeste li zainteresirani za dodavanje GPT Wars (GPTW) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje GPTW, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

GPT Wars (GPTW) Povijest cijena Analiza povijesti cijena GPTW pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

GPTW Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GPTW? Naša GPTW stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

