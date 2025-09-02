Više o GPTW

GPT Wars Logotip

GPT Wars Cijena(GPTW)

1 GPTW u USD cijena uživo:

$0.0000329
+3.13%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena GPT Wars (GPTW)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:55:16 (UTC+8)

GPT Wars (GPTW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0000312
24-satna najniža cijena
$ 0.0000329
24-satna najviša cijena

$ 0.0000312
$ 0.0000329
--
--
0.00%

+3.13%

-1.21%

-1.21%

GPT Wars (GPTW) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0000329. Tijekom protekla 24 sata, GPTWtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000312 i najviše cijene $ 0.0000329, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GPTW je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GPTW se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +3.13% u posljednjih 24 sata i -1.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GPT Wars (GPTW)

--
$ 30.16
$ 32.90K
--
1,000,000,000
BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija GPT Wars je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 30.16. Količina u optjecaju GPTW je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.90K.

GPT Wars (GPTW) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena GPT Wars za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000000999+3.13%
30 dana$ -0.0000018-5.19%
60 dana$ -0.0000914-73.54%
90 dana$ -0.0001361-80.54%
GPT Wars promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GPTW od $ +0.000000999 (+3.13%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

GPT Wars 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000018 (-5.19%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

GPT Wars 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GPTW od $ -0.0000914 (-73.54%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

GPT Wars 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0001361 (-80.54%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena GPT Wars (GPTW)?

Pogledajte GPT Wars stranicu Povijest cijena sada.

Što je GPT Wars (GPTW)

GPT Wars revolutionizes GameFi by integrating AI Agents into a AAA FPS shooter game, enabling players to create and earn with their Autonomous AI Players (AIP).

GPT Wars dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje GPT Wars ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GPTW dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o GPT Wars na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje GPT Wars učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

GPT Wars Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GPT Wars (GPTW) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GPT Wars (GPTW) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GPT Wars.

Provjerite GPT Wars predviđanje cijene sada!

GPT Wars (GPTW) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GPT Wars (GPTW) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GPTW opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti GPT Wars (GPTW)

Tražiš kako kupiti GPT Wars? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti GPT Wars na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GPTW u lokalnim valutama

1 GPT Wars(GPTW) u VND
0.8657635
1 GPT Wars(GPTW) u AUD
A$0.000050008
1 GPT Wars(GPTW) u GBP
0.000024017
1 GPT Wars(GPTW) u EUR
0.000027965
1 GPT Wars(GPTW) u USD
$0.0000329
1 GPT Wars(GPTW) u MYR
RM0.000138838
1 GPT Wars(GPTW) u TRY
0.001353835
1 GPT Wars(GPTW) u JPY
¥0.0048363
1 GPT Wars(GPTW) u ARS
ARS$0.045316789
1 GPT Wars(GPTW) u RUB
0.002650753
1 GPT Wars(GPTW) u INR
0.00289849
1 GPT Wars(GPTW) u IDR
Rp0.539344176
1 GPT Wars(GPTW) u KRW
0.045821475
1 GPT Wars(GPTW) u PHP
0.001883525
1 GPT Wars(GPTW) u EGP
￡E.0.001596966
1 GPT Wars(GPTW) u BRL
R$0.000178976
1 GPT Wars(GPTW) u CAD
C$0.000045073
1 GPT Wars(GPTW) u BDT
0.004005575
1 GPT Wars(GPTW) u NGN
0.050382731
1 GPT Wars(GPTW) u COP
$0.132128374
1 GPT Wars(GPTW) u ZAR
R.0.000578711
1 GPT Wars(GPTW) u UAH
0.001363705
1 GPT Wars(GPTW) u VES
Bs0.0048034
1 GPT Wars(GPTW) u CLP
$0.0318472
1 GPT Wars(GPTW) u PKR
Rs0.009338336
1 GPT Wars(GPTW) u KZT
0.017745273
1 GPT Wars(GPTW) u THB
฿0.001062341
1 GPT Wars(GPTW) u TWD
NT$0.001008056
1 GPT Wars(GPTW) u AED
د.إ0.000120743
1 GPT Wars(GPTW) u CHF
Fr0.00002632
1 GPT Wars(GPTW) u HKD
HK$0.000256291
1 GPT Wars(GPTW) u AMD
֏0.012585895
1 GPT Wars(GPTW) u MAD
.د.م0.0002961
1 GPT Wars(GPTW) u MXN
$0.000613585
1 GPT Wars(GPTW) u SAR
ريال0.000123375
1 GPT Wars(GPTW) u PLN
0.000119756
1 GPT Wars(GPTW) u RON
лв0.000142457
1 GPT Wars(GPTW) u SEK
kr0.00030926
1 GPT Wars(GPTW) u BGN
лв0.000054943
1 GPT Wars(GPTW) u HUF
Ft0.011114607
1 GPT Wars(GPTW) u CZK
0.000686623
1 GPT Wars(GPTW) u KWD
د.ك0.0000100345
1 GPT Wars(GPTW) u ILS
0.000110215
1 GPT Wars(GPTW) u AOA
Kz0.029990653
1 GPT Wars(GPTW) u BHD
.د.ب0.0000124033
1 GPT Wars(GPTW) u BMD
$0.0000329
1 GPT Wars(GPTW) u DKK
kr0.000209573
1 GPT Wars(GPTW) u HNL
L0.000862309
1 GPT Wars(GPTW) u MUR
0.00150682
1 GPT Wars(GPTW) u NAD
$0.00057904
1 GPT Wars(GPTW) u NOK
kr0.000328671
1 GPT Wars(GPTW) u NZD
$0.000055601
1 GPT Wars(GPTW) u PAB
B/.0.0000329
1 GPT Wars(GPTW) u PGK
K0.000139167
1 GPT Wars(GPTW) u QAR
ر.ق0.000120085
1 GPT Wars(GPTW) u RSD
дин.0.003294606

GPT Wars Resurs

Za dublje razumijevanje GPT Wars, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena GPT Wars web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GPT Wars

Koliko GPT Wars (GPTW) vrijedi danas?
Cijena GPTW uživo u USD je 0.0000329 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GPTW u USD?
Trenutačna cijena GPTW u USD je $ 0.0000329. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GPT Wars?
Tržišna kapitalizacija za GPTW je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GPTW?
Količina u optjecaju za GPTW je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GPTW?
GPTW je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GPTW?
GPTW je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za GPTW?
24-satni obujam trgovanja za GPTW je $ 30.16 USD.
Hoće li GPTW još narasti ove godine?
GPTW mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GPTW predviđanje cijene za detaljniju analizu.
GPT Wars (GPTW) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

GPTW u USD kalkulator

Iznos

GPTW
GPTW
USD
USD

1 GPTW = 0.0000329 USD

Trgujte GPTW

GPTWUSDT
$0.0000329
$0.0000329$0.0000329
+3.13%

