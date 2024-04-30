GPTVerse (GPTV) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u GPTVerse (GPTV), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

GPTVerse (GPTV) Informacije GPTVerse unifies various AI applications under a single account and payment method, seamlessly managing transactions with blockchain integration. As a Web3 project, GPTVerse is more than just a website, it has a multi-platform structure that includes mobile applications, browser plugins, Metaverse and similar platforms. In addition to bringing together various AI applications, GPTVerse also offers its own AI products to its users. Among its key features is its low-code infrastructure, providing users with the basis for building AI that suits their needs. Službena web stranica: https://gptverse.art/ Bijela knjiga: https://docs.gptverse.art/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x1f56efffee38eeeae36cd38225b66c56e4d095a7 Kupi GPTV odmah!

GPTVerse (GPTV) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GPTVerse (GPTV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 879.00M $ 879.00M $ 879.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 263.70K $ 263.70K $ 263.70K Povijesni maksimum: $ 0.05501 $ 0.05501 $ 0.05501 Povijesni minimum: $ 0.000325099414321857 $ 0.000325099414321857 $ 0.000325099414321857 Trenutna cijena: $ 0.0003 $ 0.0003 $ 0.0003 Saznajte više o cijeni GPTVerse (GPTV)

GPTVerse (GPTV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GPTVerse (GPTV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GPTV tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GPTV tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GPTV tokena, istražite GPTV cijenu tokena uživo!

GPTVerse (GPTV) Povijest cijena Analiza povijesti cijena GPTV pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite GPTV povijest cijena odmah!

GPTV Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GPTV? Naša GPTV stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GPTV predviđanje cijene tokena odmah!

