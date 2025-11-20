GPTON Cijena danas

Trenutačna cijena GPTON (GPTON) danas je $ 0.00315, s promjenom od 72.09% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GPTON u USD je $ 0.00315 po GPTON.

GPTON trenutačno je na #4053 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3.15M, s količinom u optjecaju od 1000.00M GPTON. Tijekom posljednja 24 sata, GPTON trgovao je između $ 0.002 (niska) i $ 0.01173 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.04540726520022076, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.024354338596202823.

U kratkoročnim performansama, GPTON se kretao -4.55% u posljednjem satu i -78.47% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 24.60K.

Informacije o tržištu GPTON (GPTON)

Poredak No.4053 Tržišna kapitalizacija $ 3.15M$ 3.15M $ 3.15M Obujam (24 sata) $ 24.60K$ 24.60K $ 24.60K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.15M$ 3.15M $ 3.15M Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Maksimalna količina 999,999,933 999,999,933 999,999,933 Ukupna količina 999,999,933 999,999,933 999,999,933 Stopa optjecaja 100.00% Datum izdavanja 2025-07-19 00:00:00 Cijena izdavanja $ 0.00099$ 0.00099 $ 0.00099 Javni blockchain TONCOIN

Trenutačna tržišna kapitalizacija GPTON je $ 3.15M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 24.60K. Količina u optjecaju GPTON je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999933. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.15M.