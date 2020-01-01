Got Guaranteed (GOTG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Got Guaranteed (GOTG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Got Guaranteed (GOTG) Informacije GotG launched the world's first DAG guarantee·insurance solution in the digital asset market. GotG was the first in the digital asset market to implement and launch the DAG guarantee·insurance solution which is evaluated as an achievement that dramatically improved the stability of digital asset investors. Now, digital asset management foundations and digital asset investors can obtain both stability and profitability for their digital assets at the same time through GotG Platform’s DAG guarantee·insurance solution. Službena web stranica: https://gotg.world/ Bijela knjiga: https://gotg.world/assets/pdf/GOTG_whitepaper(ENG)_ver3.0.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xceeb07dd26b36287b6d109f0b06d7e8202ce8c1d Kupi GOTG odmah!

Got Guaranteed (GOTG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Got Guaranteed (GOTG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.02M $ 7.02M $ 7.02M Povijesni maksimum: $ 15 $ 15 $ 15 Povijesni minimum: $ 0.000749738824703273 $ 0.000749738824703273 $ 0.000749738824703273 Trenutna cijena: $ 0.0039 $ 0.0039 $ 0.0039 Saznajte više o cijeni Got Guaranteed (GOTG)

Got Guaranteed (GOTG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Got Guaranteed (GOTG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GOTG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GOTG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GOTG tokena, istražite GOTG cijenu tokena uživo!

