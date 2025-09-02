Više o GOTG

Got Guaranteed Logotip

Got Guaranteed Cijena(GOTG)

1 GOTG u USD cijena uživo:

0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Got Guaranteed (GOTG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:45:17 (UTC+8)

Got Guaranteed (GOTG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

Got Guaranteed (GOTG) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.003651. Tijekom protekla 24 sata, GOTGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.003622 i najviše cijene $ 0.004089, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOTG je $ 13.431504999775767, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000749738824703273.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOTG se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +0.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Got Guaranteed (GOTG)

No.7512

0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Got Guaranteed je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 890.52. Količina u optjecaju GOTG je 0.00, s ukupnom količinom od 1800000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.57M.

Got Guaranteed (GOTG) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Got Guaranteed za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ -0.000947-20.60%
60 dana$ -0.000013-0.36%
90 dana$ +0.001451+65.95%
Got Guaranteed promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GOTG od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Got Guaranteed 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000947 (-20.60%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Got Guaranteed 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GOTG od $ -0.000013 (-0.36%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Got Guaranteed 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.001451 (+65.95%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Got Guaranteed (GOTG)?

Pogledajte Got Guaranteed stranicu Povijest cijena sada.

Što je Got Guaranteed (GOTG)

GotG launched the world's first DAG guarantee·insurance solution in the digital asset market. GotG was the first in the digital asset market to implement and launch the DAG guarantee·insurance solution which is evaluated as an achievement that dramatically improved the stability of digital asset investors. Now, digital asset management foundations and digital asset investors can obtain both stability and profitability for their digital assets at the same time through GotG Platform’s DAG guarantee·insurance solution.

Got Guaranteed dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Got Guaranteed ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GOTG dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Got Guaranteed na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Got Guaranteed učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Got Guaranteed Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Got Guaranteed (GOTG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Got Guaranteed (GOTG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Got Guaranteed.

Provjerite Got Guaranteed predviđanje cijene sada!

Got Guaranteed (GOTG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Got Guaranteed (GOTG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GOTG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Got Guaranteed (GOTG)

Tražiš kako kupiti Got Guaranteed? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Got Guaranteed na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GOTG u lokalnim valutama

Got Guaranteed Resurs

Za dublje razumijevanje Got Guaranteed, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Got Guaranteed web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Got Guaranteed

Koliko Got Guaranteed (GOTG) vrijedi danas?
Cijena GOTG uživo u USD je 0.003651 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GOTG u USD?
Trenutačna cijena GOTG u USD je $ 0.003651. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Got Guaranteed?
Tržišna kapitalizacija za GOTG je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GOTG?
Količina u optjecaju za GOTG je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GOTG?
GOTG je postigao ATH cijenu od 13.431504999775767 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GOTG?
GOTG je vidio ATL cijenu od 0.000749738824703273 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GOTG?
24-satni obujam trgovanja za GOTG je $ 890.52 USD.
Hoće li GOTG još narasti ove godine?
GOTG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GOTG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Got Guaranteed (GOTG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

GOTGUSDT
