Što je Got Guaranteed (GOTG)

GotG launched the world's first DAG guarantee·insurance solution in the digital asset market. GotG was the first in the digital asset market to implement and launch the DAG guarantee·insurance solution which is evaluated as an achievement that dramatically improved the stability of digital asset investors. Now, digital asset management foundations and digital asset investors can obtain both stability and profitability for their digital assets at the same time through GotG Platform’s DAG guarantee·insurance solution.

Got Guaranteed Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Got Guaranteed (GOTG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Got Guaranteed (GOTG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Got Guaranteed.

Got Guaranteed (GOTG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Got Guaranteed (GOTG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GOTG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Za dublje razumijevanje Got Guaranteed, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Got Guaranteed Koliko Got Guaranteed (GOTG) vrijedi danas? Cijena GOTG uživo u USD je 0.003651 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena GOTG u USD? $ 0.003651 . Provjerite Trenutačna cijena GOTG u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Got Guaranteed? Tržišna kapitalizacija za GOTG je $ 0.00 USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za GOTG? Količina u optjecaju za GOTG je 0.00 USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GOTG? GOTG je postigao ATH cijenu od 13.431504999775767 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GOTG? GOTG je vidio ATL cijenu od 0.000749738824703273 USD . Koliki je obujam trgovanja za GOTG? 24-satni obujam trgovanja za GOTG je $ 890.52 USD . Hoće li GOTG još narasti ove godine? GOTG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GOTG predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Got Guaranteed (GOTG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

