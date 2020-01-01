Gooncoin (GOONC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Gooncoin (GOONC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Gooncoin (GOONC) Informacije $GOONC is a meme coin derived from the cultural phenomenon of “gooning,” allegedly launched via @launchcoin by @basedalexandoor, a developer rumored to be associated with @OpenAI. The coin’s name comes from the term “gooning,” which originally refers to a trance-like, hyper-focused state people enter after prolonged indulgence in activities such as watching short videos or gaming. The term is often used self-deprecatingly by Gen Z to describe mindless immersion. Službena web stranica: https://believe.app/coin/ENfpbQUM5xAnNP8ecyEQGFJ6KwbuPjMwv7ZjR29cDuAb Istraživač blokova: https://solscan.io/token/ENfpbQUM5xAnNP8ecyEQGFJ6KwbuPjMwv7ZjR29cDuAb Kupi GOONC odmah!

Gooncoin (GOONC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Gooncoin (GOONC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 492.10K $ 492.10K $ 492.10K Povijesni maksimum: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Povijesni minimum: $ 0.000381382932476875 $ 0.000381382932476875 $ 0.000381382932476875 Trenutna cijena: $ 0.0004921 $ 0.0004921 $ 0.0004921 Saznajte više o cijeni Gooncoin (GOONC)

Gooncoin (GOONC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Gooncoin (GOONC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GOONC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GOONC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GOONC tokena, istražite GOONC cijenu tokena uživo!

Gooncoin (GOONC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena GOONC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite GOONC povijest cijena odmah!

GOONC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GOONC? Naša GOONC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GOONC predviđanje cijene tokena odmah!

