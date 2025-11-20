Alphabet Class A Cijena danas

Trenutačna cijena Alphabet Class A (GOOGLON) danas je $ 301.31, s promjenom od 0.71% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GOOGLON u USD je $ 301.31 po GOOGLON.

Alphabet Class A trenutačno je na #1356 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4.81M, s količinom u optjecaju od 15.95K GOOGLON. Tijekom posljednja 24 sata, GOOGLON trgovao je između $ 284.4 (niska) i $ 304.1 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 303.59778388657475, dok je rekordna najniža cijena bila $ 225.81003632470686.

U kratkoročnim performansama, GOOGLON se kretao -0.17% u posljednjem satu i +4.81% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 64.51K.

Informacije o tržištu Alphabet Class A (GOOGLON)

Poredak No.1356 Tržišna kapitalizacija $ 4.81M$ 4.81M $ 4.81M Obujam (24 sata) $ 64.51K$ 64.51K $ 64.51K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.81M$ 4.81M $ 4.81M Količina u optjecaju 15.95K 15.95K 15.95K Ukupna količina 15,948.58967118 15,948.58967118 15,948.58967118 Javni blockchain ETH

