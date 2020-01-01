GoMining (GOMINING) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u GoMining (GOMINING), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

GoMining (GOMINING) Informacije GoMining is a digital mining platform that offers multiple ways to earn Bitcoin and leverage exposure to it via a user-friendly ecosystem powered by the GOMINING utility token. This ecosystem’s key offerings include digital miner collectibles linked to real Bitcoin mining power and a competitive GameFi mining experience in the Miner Wars game. Službena web stranica: https://gomining.com Bijela knjiga: https://storage.googleapis.com/gmt-public-prod/docs/white-paper-token.pdf Istraživač blokova: https://solscan.io/token/3KzAE8dPyJRgZ36Eh81v7WPwi6dm7bDhdMb8EAus2RAf Kupi GOMINING odmah!

GoMining (GOMINING) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GoMining (GOMINING), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 209.23M $ 209.23M $ 209.23M Ukupna količina: $ 410.84M $ 410.84M $ 410.84M Količina u optjecaju: $ 407.21M $ 407.21M $ 407.21M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 211.09M $ 211.09M $ 211.09M Povijesni maksimum: $ 0.5673 $ 0.5673 $ 0.5673 Povijesni minimum: $ 0.03591792142928664 $ 0.03591792142928664 $ 0.03591792142928664 Trenutna cijena: $ 0.5138 $ 0.5138 $ 0.5138 Saznajte više o cijeni GoMining (GOMINING)

GoMining (GOMINING) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GoMining (GOMINING) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GOMINING tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GOMINING tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GOMINING tokena, istražite GOMINING cijenu tokena uživo!

Kako kupiti GOMINING Jeste li zainteresirani za dodavanje GoMining (GOMINING) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje GOMINING, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati GOMINING na MEXC-u odmah!

GoMining (GOMINING) Povijest cijena Analiza povijesti cijena GOMINING pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite GOMINING povijest cijena odmah!

GOMINING Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GOMINING? Naša GOMINING stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GOMINING predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!