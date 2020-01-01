GOHOME (GOHOME) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u GOHOME (GOHOME), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

GOHOME (GOHOME) Informacije A meme coin on a path to flip Bitcoin (make price of 1 $GOHOME higher than that of 1 $BTC). Inspired by the WhiteHouse.gov/es 404 page with "GO HOME" button. We let people who missed Bitcoin at $100 get rich with GOHOME. We believe in an unalienable right to tell $GOHOME to the unwelcome intruders. Službena web stranica: https://gohometoken.com/ Bijela knjiga: https://gohometoken.com/wp Istraživač blokova: https://solscan.io/token/2Wu1g2ft7qZHfTpfzP3wLdfPeV1is4EwQ3CXBfRYAciD Kupi GOHOME odmah!

GOHOME (GOHOME) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GOHOME (GOHOME), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 104.54M $ 104.54M $ 104.54M Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 499.90K $ 499.90K $ 499.90K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.09B $ 2.09B $ 2.09B Povijesni maksimum: $ 350 $ 350 $ 350 Povijesni minimum: $ 0.002123814255824909 $ 0.002123814255824909 $ 0.002123814255824909 Trenutna cijena: $ 209.13 $ 209.13 $ 209.13 Saznajte više o cijeni GOHOME (GOHOME)

GOHOME (GOHOME) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GOHOME (GOHOME) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GOHOME tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GOHOME tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GOHOME tokena, istražite GOHOME cijenu tokena uživo!

Kako kupiti GOHOME Jeste li zainteresirani za dodavanje GOHOME (GOHOME) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje GOHOME, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati GOHOME na MEXC-u odmah!

GOHOME (GOHOME) Povijest cijena Analiza povijesti cijena GOHOME pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite GOHOME povijest cijena odmah!

GOHOME Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GOHOME? Naša GOHOME stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GOHOME predviđanje cijene tokena odmah!

