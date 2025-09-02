Više o GOHOME

GOHOME Informacije o cijeni

GOHOME Bijela knjiga

GOHOME Službena web stranica

GOHOME Tokenomija

GOHOME Prognoza cijena

GOHOME Povijest

Vodič za kupnju GOHOME

Konverter GOHOME u fiducijarnu valutu

GOHOME Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

GOHOME Logotip

GOHOME Cijena(GOHOME)

1 GOHOME u USD cijena uživo:

$203.74
$203.74$203.74
-0.96%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena GOHOME (GOHOME)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:44:56 (UTC+8)

GOHOME (GOHOME) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 202.37
$ 202.37$ 202.37
24-satna najniža cijena
$ 210.09
$ 210.09$ 210.09
24-satna najviša cijena

$ 202.37
$ 202.37$ 202.37

$ 210.09
$ 210.09$ 210.09

$ 368.820720950202
$ 368.820720950202$ 368.820720950202

$ 0.002123814255824909
$ 0.002123814255824909$ 0.002123814255824909

+0.06%

-0.96%

+0.53%

+0.53%

GOHOME (GOHOME) cijena u stvarnom vremenu je $ 203.72. Tijekom protekla 24 sata, GOHOMEtrgovalo je između najniže cijene $ 202.37 i najviše cijene $ 210.09, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOHOME je $ 368.820720950202, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002123814255824909.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOHOME se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, -0.96% u posljednjih 24 sata i +0.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GOHOME (GOHOME)

No.350

$ 101.84M
$ 101.84M$ 101.84M

$ 332.53K
$ 332.53K$ 332.53K

$ 2.04B
$ 2.04B$ 2.04B

499.90K
499.90K 499.90K

9,999,895.37
9,999,895.37 9,999,895.37

9,999,895.37
9,999,895.37 9,999,895.37

4.99%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija GOHOME je $ 101.84M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 332.53K. Količina u optjecaju GOHOME je 499.90K, s ukupnom količinom od 9999895.37. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.04B.

GOHOME (GOHOME) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena GOHOME za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -1.9749-0.96%
30 dana$ -8.1-3.83%
60 dana$ -40.52-16.60%
90 dana$ -45.11-18.13%
GOHOME promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GOHOME od $ -1.9749 (-0.96%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

GOHOME 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -8.1 (-3.83%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

GOHOME 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GOHOME od $ -40.52 (-16.60%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

GOHOME 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -45.11 (-18.13%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena GOHOME (GOHOME)?

Pogledajte GOHOME stranicu Povijest cijena sada.

Što je GOHOME (GOHOME)

A meme coin on a path to flip Bitcoin (make price of 1 $GOHOME higher than that of 1 $BTC). Inspired by the WhiteHouse.gov/es 404 page with "GO HOME" button. We let people who missed Bitcoin at $100 get rich with GOHOME. We believe in an unalienable right to tell $GOHOME to the unwelcome intruders.

GOHOME dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje GOHOME ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GOHOME dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o GOHOME na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje GOHOME učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

GOHOME Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GOHOME (GOHOME) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GOHOME (GOHOME) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GOHOME.

Provjerite GOHOME predviđanje cijene sada!

GOHOME (GOHOME) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GOHOME (GOHOME) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GOHOME opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti GOHOME (GOHOME)

Tražiš kako kupiti GOHOME? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti GOHOME na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GOHOME u lokalnim valutama

1 GOHOME(GOHOME) u VND
5,360,891.8
1 GOHOME(GOHOME) u AUD
A$309.6544
1 GOHOME(GOHOME) u GBP
148.7156
1 GOHOME(GOHOME) u EUR
173.162
1 GOHOME(GOHOME) u USD
$203.72
1 GOHOME(GOHOME) u MYR
RM859.6984
1 GOHOME(GOHOME) u TRY
8,383.078
1 GOHOME(GOHOME) u JPY
¥29,946.84
1 GOHOME(GOHOME) u ARS
ARS$280,605.9652
1 GOHOME(GOHOME) u RUB
16,411.6832
1 GOHOME(GOHOME) u INR
17,931.4344
1 GOHOME(GOHOME) u IDR
Rp3,339,671.5968
1 GOHOME(GOHOME) u KRW
284,128.284
1 GOHOME(GOHOME) u PHP
11,638.5236
1 GOHOME(GOHOME) u EGP
￡E.9,886.5316
1 GOHOME(GOHOME) u BRL
R$1,106.1996
1 GOHOME(GOHOME) u CAD
C$279.0964
1 GOHOME(GOHOME) u BDT
24,758.0916
1 GOHOME(GOHOME) u NGN
311,974.7708
1 GOHOME(GOHOME) u COP
$818,151.7432
1 GOHOME(GOHOME) u ZAR
R.3,585.472
1 GOHOME(GOHOME) u UAH
8,440.1196
1 GOHOME(GOHOME) u VES
Bs29,743.12
1 GOHOME(GOHOME) u CLP
$197,200.96
1 GOHOME(GOHOME) u PKR
Rs57,807.5872
1 GOHOME(GOHOME) u KZT
109,821.3776
1 GOHOME(GOHOME) u THB
฿6,578.1188
1 GOHOME(GOHOME) u TWD
NT$6,241.9808
1 GOHOME(GOHOME) u AED
د.إ747.6524
1 GOHOME(GOHOME) u CHF
Fr162.976
1 GOHOME(GOHOME) u HKD
HK$1,586.9788
1 GOHOME(GOHOME) u AMD
֏77,874.0072
1 GOHOME(GOHOME) u MAD
.د.م1,829.4056
1 GOHOME(GOHOME) u MXN
$3,799.378
1 GOHOME(GOHOME) u SAR
ريال763.95
1 GOHOME(GOHOME) u PLN
741.5408
1 GOHOME(GOHOME) u RON
лв882.1076
1 GOHOME(GOHOME) u SEK
kr1,912.9308
1 GOHOME(GOHOME) u BGN
лв340.2124
1 GOHOME(GOHOME) u HUF
Ft68,775.872
1 GOHOME(GOHOME) u CZK
4,249.5992
1 GOHOME(GOHOME) u KWD
د.ك62.1346
1 GOHOME(GOHOME) u ILS
682.462
1 GOHOME(GOHOME) u AOA
Kz185,705.0404
1 GOHOME(GOHOME) u BHD
.د.ب76.80244
1 GOHOME(GOHOME) u BMD
$203.72
1 GOHOME(GOHOME) u DKK
kr1,297.6964
1 GOHOME(GOHOME) u HNL
L5,337.464
1 GOHOME(GOHOME) u MUR
9,330.376
1 GOHOME(GOHOME) u NAD
$3,583.4348
1 GOHOME(GOHOME) u NOK
kr2,035.1628
1 GOHOME(GOHOME) u NZD
$344.2868
1 GOHOME(GOHOME) u PAB
B/.203.72
1 GOHOME(GOHOME) u PGK
K861.7356
1 GOHOME(GOHOME) u QAR
ر.ق741.5408
1 GOHOME(GOHOME) u RSD
дин.20,388.2976

GOHOME Resurs

Za dublje razumijevanje GOHOME, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena GOHOME web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GOHOME

Koliko GOHOME (GOHOME) vrijedi danas?
Cijena GOHOME uživo u USD je 203.72 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GOHOME u USD?
Trenutačna cijena GOHOME u USD je $ 203.72. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GOHOME?
Tržišna kapitalizacija za GOHOME je $ 101.84M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GOHOME?
Količina u optjecaju za GOHOME je 499.90K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GOHOME?
GOHOME je postigao ATH cijenu od 368.820720950202 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GOHOME?
GOHOME je vidio ATL cijenu od 0.002123814255824909 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GOHOME?
24-satni obujam trgovanja za GOHOME je $ 332.53K USD.
Hoće li GOHOME još narasti ove godine?
GOHOME mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GOHOME predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:44:56 (UTC+8)

GOHOME (GOHOME) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

GOHOME u USD kalkulator

Iznos

GOHOME
GOHOME
USD
USD

1 GOHOME = 203.72 USD

Trgujte GOHOME

GOHOMEUSDT
$203.74
$203.74$203.74
-0.97%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine