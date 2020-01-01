GOGGLES (GOGLZ) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u GOGGLES (GOGLZ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

GOGGLES (GOGLZ) Informacije Meme token on Fantom Opera Network. Službena web stranica: https://www.goglz.io Istraživač blokova: https://sonicscan.org/token/0x9fdbc3f8abc05fa8f3ad3c17d2f806c1230c4564 Kupi GOGLZ odmah!

GOGGLES (GOGLZ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GOGGLES (GOGLZ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 34.74M $ 34.74M $ 34.74M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M Povijesni maksimum: $ 0.9422 $ 0.9422 $ 0.9422 Povijesni minimum: $ 0.04814805533865755 $ 0.04814805533865755 $ 0.04814805533865755 Trenutna cijena: $ 0.081 $ 0.081 $ 0.081 Saznajte više o cijeni GOGGLES (GOGLZ)

GOGGLES (GOGLZ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GOGGLES (GOGLZ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GOGLZ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GOGLZ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GOGLZ tokena, istražite GOGLZ cijenu tokena uživo!

