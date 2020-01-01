Guild of Guardians (GOG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Guild of Guardians (GOG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Guild of Guardians (GOG) Informacije Guild of Guardians is a mobile multiplayer roleplaying game based on the Immutable X Ethereum Layer-2 scaling solution. Like in other GameFi titles, in-game assets are represented by nonfungible tokens and players are rewarded for completing various objectives. Guild of Guardian's native currency is called GOG. It enables players to participate in the title's governance and powers its play-to-earn functions. Službena web stranica: https://www.guildofguardians.com/ Bijela knjiga: https://whitepaper.guildofguardians.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x9AB7bb7FdC60f4357ECFef43986818A2A3569c62 Kupi GOG odmah!

Guild of Guardians (GOG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Guild of Guardians (GOG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.09M $ 7.09M $ 7.09M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 775.97M $ 775.97M $ 775.97M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.14M $ 9.14M $ 9.14M Povijesni maksimum: $ 0.17695 $ 0.17695 $ 0.17695 Povijesni minimum: $ 0.008857520737783307 $ 0.008857520737783307 $ 0.008857520737783307 Trenutna cijena: $ 0.009139 $ 0.009139 $ 0.009139 Saznajte više o cijeni Guild of Guardians (GOG)

Guild of Guardians (GOG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Guild of Guardians (GOG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GOG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GOG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GOG tokena, istražite GOG cijenu tokena uživo!

Kako kupiti GOG Jeste li zainteresirani za dodavanje Guild of Guardians (GOG) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje GOG, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

