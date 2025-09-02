Guild of Guardians (GOG) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
Guild of Guardians (GOG) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.009231. Tijekom protekla 24 sata, GOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.009123 i najviše cijene $ 0.009531, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOG je $ 2.805, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.008857520737783307.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOG se promijenio za -0.83% u posljednjih sat vremena, -0.21% u posljednjih 24 sata i -16.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Guild of Guardians (GOG)
No.1269
$ 7.16M
$ 7.16M$ 7.16M
$ 50.84K
$ 50.84K$ 50.84K
$ 9.23M
$ 9.23M$ 9.23M
775.97M
775.97M 775.97M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
77.59%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Guild of Guardians je $ 7.16M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 50.84K. Količina u optjecaju GOG je 775.97M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.23M.
Guild of Guardians (GOG) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Guild of Guardians za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00001943
-0.21%
30 dana
$ -0.002219
-19.38%
60 dana
$ -0.003379
-26.80%
90 dana
$ -0.026539
-74.20%
Guild of Guardians promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u GOG od $ -0.00001943 (-0.21%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Guild of Guardians 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.002219 (-19.38%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Guild of Guardians 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GOG od $ -0.003379 (-26.80%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Guild of Guardians 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.026539 (-74.20%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Guild of Guardians (GOG)?
Guild of Guardians is a mobile multiplayer roleplaying game based on the Immutable X Ethereum Layer-2 scaling solution. Like in other GameFi titles, in-game assets are represented by nonfungible tokens and players are rewarded for completing various objectives. Guild of Guardian's native currency is called GOG. It enables players to participate in the title's governance and powers its play-to-earn functions.
