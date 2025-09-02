Više o GOG

$0.009231
$0.009231$0.009231
-0.21%1D
Grafikon aktualnih cijena Guild of Guardians (GOG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:54:32 (UTC+8)

Guild of Guardians (GOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.009123
$ 0.009123$ 0.009123
24-satna najniža cijena
$ 0.009531
$ 0.009531$ 0.009531
24-satna najviša cijena

$ 0.009123
$ 0.009123$ 0.009123

$ 0.009531
$ 0.009531$ 0.009531

$ 2.805
$ 2.805$ 2.805

$ 0.008857520737783307
$ 0.008857520737783307$ 0.008857520737783307

-0.83%

-0.21%

-16.77%

-16.77%

Guild of Guardians (GOG) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.009231. Tijekom protekla 24 sata, GOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.009123 i najviše cijene $ 0.009531, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOG je $ 2.805, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.008857520737783307.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOG se promijenio za -0.83% u posljednjih sat vremena, -0.21% u posljednjih 24 sata i -16.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Guild of Guardians (GOG)

No.1269

$ 7.16M
$ 7.16M$ 7.16M

$ 50.84K
$ 50.84K$ 50.84K

$ 9.23M
$ 9.23M$ 9.23M

775.97M
775.97M 775.97M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

77.59%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Guild of Guardians je $ 7.16M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 50.84K. Količina u optjecaju GOG je 775.97M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.23M.

Guild of Guardians (GOG) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Guild of Guardians za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00001943-0.21%
30 dana$ -0.002219-19.38%
60 dana$ -0.003379-26.80%
90 dana$ -0.026539-74.20%
Guild of Guardians promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GOG od $ -0.00001943 (-0.21%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Guild of Guardians 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.002219 (-19.38%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Guild of Guardians 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GOG od $ -0.003379 (-26.80%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Guild of Guardians 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.026539 (-74.20%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Guild of Guardians (GOG)?

Pogledajte Guild of Guardians stranicu Povijest cijena sada.

Što je Guild of Guardians (GOG)

Guild of Guardians is a mobile multiplayer roleplaying game based on the Immutable X Ethereum Layer-2 scaling solution. Like in other GameFi titles, in-game assets are represented by nonfungible tokens and players are rewarded for completing various objectives. Guild of Guardian's native currency is called GOG. It enables players to participate in the title's governance and powers its play-to-earn functions.

Guild of Guardians dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Guild of Guardians ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GOG dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Guild of Guardians na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Guild of Guardians učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Guild of Guardians Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Guild of Guardians (GOG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Guild of Guardians (GOG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Guild of Guardians.

Provjerite Guild of Guardians predviđanje cijene sada!

Guild of Guardians (GOG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Guild of Guardians (GOG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GOG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Guild of Guardians (GOG)

Tražiš kako kupiti Guild of Guardians? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Guild of Guardians na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GOG u lokalnim valutama

1 Guild of Guardians(GOG) u VND
242.913765
1 Guild of Guardians(GOG) u AUD
A$0.01403112
1 Guild of Guardians(GOG) u GBP
0.00673863
1 Guild of Guardians(GOG) u EUR
0.00784635
1 Guild of Guardians(GOG) u USD
$0.009231
1 Guild of Guardians(GOG) u MYR
RM0.03895482
1 Guild of Guardians(GOG) u TRY
0.37985565
1 Guild of Guardians(GOG) u JPY
¥1.356957
1 Guild of Guardians(GOG) u ARS
ARS$12.71487171
1 Guild of Guardians(GOG) u RUB
0.74374167
1 Guild of Guardians(GOG) u INR
0.8132511
1 Guild of Guardians(GOG) u IDR
Rp151.32784464
1 Guild of Guardians(GOG) u KRW
12.85647525
1 Guild of Guardians(GOG) u PHP
0.52847475
1 Guild of Guardians(GOG) u EGP
￡E.0.44807274
1 Guild of Guardians(GOG) u BRL
R$0.05021664
1 Guild of Guardians(GOG) u CAD
C$0.01264647
1 Guild of Guardians(GOG) u BDT
1.12387425
1 Guild of Guardians(GOG) u NGN
14.13626109
1 Guild of Guardians(GOG) u COP
$37.07224986
1 Guild of Guardians(GOG) u ZAR
R.0.16237329
1 Guild of Guardians(GOG) u UAH
0.38262495
1 Guild of Guardians(GOG) u VES
Bs1.347726
1 Guild of Guardians(GOG) u CLP
$8.935608
1 Guild of Guardians(GOG) u PKR
Rs2.62012704
1 Guild of Guardians(GOG) u KZT
4.97892447
1 Guild of Guardians(GOG) u THB
฿0.29806899
1 Guild of Guardians(GOG) u TWD
NT$0.28283784
1 Guild of Guardians(GOG) u AED
د.إ0.03387777
1 Guild of Guardians(GOG) u CHF
Fr0.0073848
1 Guild of Guardians(GOG) u HKD
HK$0.07190949
1 Guild of Guardians(GOG) u AMD
֏3.53131905
1 Guild of Guardians(GOG) u MAD
.د.م0.083079
1 Guild of Guardians(GOG) u MXN
$0.17215815
1 Guild of Guardians(GOG) u SAR
ريال0.03461625
1 Guild of Guardians(GOG) u PLN
0.03360084
1 Guild of Guardians(GOG) u RON
лв0.03997023
1 Guild of Guardians(GOG) u SEK
kr0.0867714
1 Guild of Guardians(GOG) u BGN
лв0.01541577
1 Guild of Guardians(GOG) u HUF
Ft3.11850873
1 Guild of Guardians(GOG) u CZK
0.19265097
1 Guild of Guardians(GOG) u KWD
د.ك0.002815455
1 Guild of Guardians(GOG) u ILS
0.03092385
1 Guild of Guardians(GOG) u AOA
Kz8.41470267
1 Guild of Guardians(GOG) u BHD
.د.ب0.003480087
1 Guild of Guardians(GOG) u BMD
$0.009231
1 Guild of Guardians(GOG) u DKK
kr0.05880147
1 Guild of Guardians(GOG) u HNL
L0.24194451
1 Guild of Guardians(GOG) u MUR
0.4227798
1 Guild of Guardians(GOG) u NAD
$0.1624656
1 Guild of Guardians(GOG) u NOK
kr0.09221769
1 Guild of Guardians(GOG) u NZD
$0.01560039
1 Guild of Guardians(GOG) u PAB
B/.0.009231
1 Guild of Guardians(GOG) u PGK
K0.03904713
1 Guild of Guardians(GOG) u QAR
ر.ق0.03369315
1 Guild of Guardians(GOG) u RSD
дин.0.92439234

Za dublje razumijevanje Guild of Guardians, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Guild of Guardians web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Guild of Guardians

Koliko Guild of Guardians (GOG) vrijedi danas?
Cijena GOG uživo u USD je 0.009231 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GOG u USD?
Trenutačna cijena GOG u USD je $ 0.009231. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Guild of Guardians?
Tržišna kapitalizacija za GOG je $ 7.16M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GOG?
Količina u optjecaju za GOG je 775.97M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GOG?
GOG je postigao ATH cijenu od 2.805 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GOG?
GOG je vidio ATL cijenu od 0.008857520737783307 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GOG?
24-satni obujam trgovanja za GOG je $ 50.84K USD.
Hoće li GOG još narasti ove godine?
GOG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GOG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:54:32 (UTC+8)

Guild of Guardians (GOG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

