Gods Unchained (GODS) Informacije Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs). Službena web stranica: https://godsunchained.com/ Bijela knjiga: https://images.godsunchained.com/misc/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xccc8cb5229b0ac8069c51fd58367fd1e622afd97 Kupi GODS odmah!

Gods Unchained (GODS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Gods Unchained (GODS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 45.50M $ 45.50M $ 45.50M Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 394.03M $ 394.03M $ 394.03M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 57.74M $ 57.74M $ 57.74M Povijesni maksimum: $ 8.906 $ 8.906 $ 8.906 Povijesni minimum: $ 0.06425242982107134 $ 0.06425242982107134 $ 0.06425242982107134 Trenutna cijena: $ 0.11547 $ 0.11547 $ 0.11547 Saznajte više o cijeni Gods Unchained (GODS)

Gods Unchained (GODS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Gods Unchained (GODS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GODS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GODS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GODS tokena, istražite GODS cijenu tokena uživo!

Gods Unchained (GODS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena GODS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite GODS povijest cijena odmah!

GODS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GODS? Naša GODS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GODS predviđanje cijene tokena odmah!

