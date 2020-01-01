Gods Unchained (GODS) Tokenomika
Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Gods Unchained (GODS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Razumijevanje tokenomike Gods Unchained (GODS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj GODS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja GODS tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku GODS tokena, istražite GODS cijenu tokena uživo!
