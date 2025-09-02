Gods Unchained (GODS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.11423. Tijekom protekla 24 sata, GODStrgovalo je između najniže cijene $ 0.11342 i najviše cijene $ 0.11949, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GODS je $ 8.825233783754243, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.06425242982107134.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GODS se promijenio za +0.57% u posljednjih sat vremena, -1.79% u posljednjih 24 sata i -7.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Gods Unchained (GODS)
No.594
$ 45.01M
$ 45.01M$ 45.01M
$ 98.76K
$ 98.76K$ 98.76K
$ 57.12M
$ 57.12M$ 57.12M
394.03M
394.03M 394.03M
500,000,000
500,000,000 500,000,000
500,000,000
500,000,000 500,000,000
78.80%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Gods Unchained je $ 45.01M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 98.76K. Količina u optjecaju GODS je 394.03M, s ukupnom količinom od 500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 57.12M.
Gods Unchained (GODS) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Gods Unchained za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.002082
-1.79%
30 dana
$ -0.00307
-2.62%
60 dana
$ -0.01253
-9.89%
90 dana
$ -0.02796
-19.67%
Gods Unchained promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u GODS od $ -0.002082 (-1.79%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Gods Unchained 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00307 (-2.62%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Gods Unchained 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GODS od $ -0.01253 (-9.89%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Gods Unchained 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.02796 (-19.67%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Gods Unchained (GODS)?
Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that
empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).
Gods Unchained dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Gods Unchained ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti GODS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Gods Unchained na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Gods Unchained učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Gods Unchained Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Gods Unchained (GODS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gods Unchained (GODS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gods Unchained.
Razumijevanje tokenomike Gods Unchained (GODS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GODS opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Gods Unchained (GODS)
Tražiš kako kupiti Gods Unchained? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Gods Unchained na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.