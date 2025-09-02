Više o GODS

GODS Informacije o cijeni

GODS Bijela knjiga

GODS Službena web stranica

GODS Tokenomija

GODS Prognoza cijena

GODS Povijest

Vodič za kupnju GODS

Konverter GODS u fiducijarnu valutu

GODS Spot trgovanje

GODS USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Gods Unchained Logotip

Gods Unchained Cijena(GODS)

1 GODS u USD cijena uživo:

$0.11423
$0.11423$0.11423
-1.79%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Gods Unchained (GODS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:44:49 (UTC+8)

Gods Unchained (GODS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.11342
$ 0.11342$ 0.11342
24-satna najniža cijena
$ 0.11949
$ 0.11949$ 0.11949
24-satna najviša cijena

$ 0.11342
$ 0.11342$ 0.11342

$ 0.11949
$ 0.11949$ 0.11949

$ 8.825233783754243
$ 8.825233783754243$ 8.825233783754243

$ 0.06425242982107134
$ 0.06425242982107134$ 0.06425242982107134

+0.57%

-1.79%

-7.02%

-7.02%

Gods Unchained (GODS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.11423. Tijekom protekla 24 sata, GODStrgovalo je između najniže cijene $ 0.11342 i najviše cijene $ 0.11949, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GODS je $ 8.825233783754243, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.06425242982107134.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GODS se promijenio za +0.57% u posljednjih sat vremena, -1.79% u posljednjih 24 sata i -7.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gods Unchained (GODS)

No.594

$ 45.01M
$ 45.01M$ 45.01M

$ 98.76K
$ 98.76K$ 98.76K

$ 57.12M
$ 57.12M$ 57.12M

394.03M
394.03M 394.03M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

78.80%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gods Unchained je $ 45.01M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 98.76K. Količina u optjecaju GODS je 394.03M, s ukupnom količinom od 500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 57.12M.

Gods Unchained (GODS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Gods Unchained za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.002082-1.79%
30 dana$ -0.00307-2.62%
60 dana$ -0.01253-9.89%
90 dana$ -0.02796-19.67%
Gods Unchained promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GODS od $ -0.002082 (-1.79%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Gods Unchained 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00307 (-2.62%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Gods Unchained 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GODS od $ -0.01253 (-9.89%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Gods Unchained 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.02796 (-19.67%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Gods Unchained (GODS)?

Pogledajte Gods Unchained stranicu Povijest cijena sada.

Što je Gods Unchained (GODS)

Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).

Gods Unchained dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Gods Unchained ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GODS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Gods Unchained na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Gods Unchained učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Gods Unchained Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Gods Unchained (GODS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gods Unchained (GODS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gods Unchained.

Provjerite Gods Unchained predviđanje cijene sada!

Gods Unchained (GODS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Gods Unchained (GODS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GODS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Gods Unchained (GODS)

Tražiš kako kupiti Gods Unchained? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Gods Unchained na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GODS u lokalnim valutama

1 Gods Unchained(GODS) u VND
3,005.96245
1 Gods Unchained(GODS) u AUD
A$0.1736296
1 Gods Unchained(GODS) u GBP
0.0833879
1 Gods Unchained(GODS) u EUR
0.0970955
1 Gods Unchained(GODS) u USD
$0.11423
1 Gods Unchained(GODS) u MYR
RM0.4820506
1 Gods Unchained(GODS) u TRY
4.7005645
1 Gods Unchained(GODS) u JPY
¥16.79181
1 Gods Unchained(GODS) u ARS
ARS$157.3415443
1 Gods Unchained(GODS) u RUB
9.2023688
1 Gods Unchained(GODS) u INR
10.0545246
1 Gods Unchained(GODS) u IDR
Rp1,872.6226512
1 Gods Unchained(GODS) u KRW
159.316581
1 Gods Unchained(GODS) u PHP
6.5259599
1 Gods Unchained(GODS) u EGP
￡E.5.5435819
1 Gods Unchained(GODS) u BRL
R$0.6202689
1 Gods Unchained(GODS) u CAD
C$0.1564951
1 Gods Unchained(GODS) u BDT
13.8823719
1 Gods Unchained(GODS) u NGN
174.9306797
1 Gods Unchained(GODS) u COP
$458.7545338
1 Gods Unchained(GODS) u ZAR
R.2.010448
1 Gods Unchained(GODS) u UAH
4.7325489
1 Gods Unchained(GODS) u VES
Bs16.67758
1 Gods Unchained(GODS) u CLP
$110.57464
1 Gods Unchained(GODS) u PKR
Rs32.4139048
1 Gods Unchained(GODS) u KZT
61.5791084
1 Gods Unchained(GODS) u THB
฿3.6884867
1 Gods Unchained(GODS) u TWD
NT$3.5000072
1 Gods Unchained(GODS) u AED
د.إ0.4192241
1 Gods Unchained(GODS) u CHF
Fr0.091384
1 Gods Unchained(GODS) u HKD
HK$0.8898517
1 Gods Unchained(GODS) u AMD
֏43.6655598
1 Gods Unchained(GODS) u MAD
.د.م1.0257854
1 Gods Unchained(GODS) u MXN
$2.1303895
1 Gods Unchained(GODS) u SAR
ريال0.4283625
1 Gods Unchained(GODS) u PLN
0.4157972
1 Gods Unchained(GODS) u RON
лв0.4946159
1 Gods Unchained(GODS) u SEK
kr1.0726197
1 Gods Unchained(GODS) u BGN
лв0.1907641
1 Gods Unchained(GODS) u HUF
Ft38.564048
1 Gods Unchained(GODS) u CZK
2.3828378
1 Gods Unchained(GODS) u KWD
د.ك0.03484015
1 Gods Unchained(GODS) u ILS
0.3826705
1 Gods Unchained(GODS) u AOA
Kz104.1286411
1 Gods Unchained(GODS) u BHD
.د.ب0.04306471
1 Gods Unchained(GODS) u BMD
$0.11423
1 Gods Unchained(GODS) u DKK
kr0.7276451
1 Gods Unchained(GODS) u HNL
L2.992826
1 Gods Unchained(GODS) u MUR
5.231734
1 Gods Unchained(GODS) u NAD
$2.0093057
1 Gods Unchained(GODS) u NOK
kr1.1411577
1 Gods Unchained(GODS) u NZD
$0.1930487
1 Gods Unchained(GODS) u PAB
B/.0.11423
1 Gods Unchained(GODS) u PGK
K0.4831929
1 Gods Unchained(GODS) u QAR
ر.ق0.4157972
1 Gods Unchained(GODS) u RSD
дин.11.4321384

Gods Unchained Resurs

Za dublje razumijevanje Gods Unchained, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Gods Unchained web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Gods Unchained

Koliko Gods Unchained (GODS) vrijedi danas?
Cijena GODS uživo u USD je 0.11423 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GODS u USD?
Trenutačna cijena GODS u USD je $ 0.11423. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Gods Unchained?
Tržišna kapitalizacija za GODS je $ 45.01M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GODS?
Količina u optjecaju za GODS je 394.03M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GODS?
GODS je postigao ATH cijenu od 8.825233783754243 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GODS?
GODS je vidio ATL cijenu od 0.06425242982107134 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GODS?
24-satni obujam trgovanja za GODS je $ 98.76K USD.
Hoće li GODS još narasti ove godine?
GODS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GODS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:44:49 (UTC+8)

Gods Unchained (GODS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

GODS u USD kalkulator

Iznos

GODS
GODS
USD
USD

1 GODS = 0.11423 USD

Trgujte GODS

GODSUSDT
$0.11423
$0.11423$0.11423
-1.77%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine