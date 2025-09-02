Što je Gods Unchained (GODS)

Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).

Za dublje razumijevanje Gods Unchained, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Gods Unchained Koliko Gods Unchained (GODS) vrijedi danas? Cijena GODS uživo u USD je 0.11423 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena GODS u USD? $ 0.11423 . Kolika je tržišna kapitalizacija Gods Unchained? Tržišna kapitalizacija za GODS je $ 45.01M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za GODS? Količina u optjecaju za GODS je 394.03M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GODS? GODS je postigao ATH cijenu od 8.825233783754243 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GODS? GODS je vidio ATL cijenu od 0.06425242982107134 USD . Koliki je obujam trgovanja za GODS? 24-satni obujam trgovanja za GODS je $ 98.76K USD . Hoće li GODS još narasti ove godine? GODS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta.

