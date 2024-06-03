Gochujang Coin (GOCHU) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Gochujang Coin (GOCHU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Gochujang Coin (GOCHU) Informacije

Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings.

Službena web stranica:
https://gochu.org
Bijela knjiga:
https://gochu.org/wp-content/uploads/2024/06/Red-Pepper-Paste-Paper-without-mainnet-20240603.pdf
Istraživač blokova:
https://basescan.org/token/0x9aaae745cf2830fb8ddc6248b17436dc3a5e701c

Gochujang Coin (GOCHU) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Gochujang Coin (GOCHU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 3.14M
$ 3.14M$ 3.14M
Ukupna količina:
$ 30.00T
$ 30.00T$ 30.00T
Količina u optjecaju:
$ 11.18T
$ 11.18T$ 11.18T
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 8.42M
$ 8.42M$ 8.42M
Povijesni maksimum:
$ 0.000003236
$ 0.000003236$ 0.000003236
Povijesni minimum:
$ 0.000000100066496121
$ 0.000000100066496121$ 0.000000100066496121
Trenutna cijena:
$ 0.0000002806
$ 0.0000002806$ 0.0000002806

Gochujang Coin (GOCHU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Gochujang Coin (GOCHU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj GOCHU tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja GOCHU tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku GOCHU tokena, istražite GOCHU cijenu tokena uživo!

Kako kupiti GOCHU

Jeste li zainteresirani za dodavanje Gochujang Coin (GOCHU) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje GOCHU, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Gochujang Coin (GOCHU) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena GOCHU pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

GOCHU Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide GOCHU? Naša GOCHU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.