Gochujang Coin Logotip

Gochujang Coin Cijena(GOCHU)

1 GOCHU u USD cijena uživo:

$0.0000002652
+0.18%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Gochujang Coin (GOCHU)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:44:42 (UTC+8)

Gochujang Coin (GOCHU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0000002549
24-satna najniža cijena
$ 0.0000002715
24-satna najviša cijena

$ 0.0000002549
$ 0.0000002715
$ 0.000003216336919099
$ 0.000000100066496121
+0.26%

+0.18%

-3.18%

-3.18%

Gochujang Coin (GOCHU) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0000002652. Tijekom protekla 24 sata, GOCHUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000002549 i najviše cijene $ 0.0000002715, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOCHU je $ 0.000003216336919099, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000100066496121.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOCHU se promijenio za +0.26% u posljednjih sat vremena, +0.18% u posljednjih 24 sata i -3.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gochujang Coin (GOCHU)

No.1666

$ 2.96M
$ 72.68K
$ 7.96M
11.18T
29,999,999,950,000
29,999,999,950,000
37.26%

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gochujang Coin je $ 2.96M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 72.68K. Količina u optjecaju GOCHU je 11.18T, s ukupnom količinom od 29999999950000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.96M.

Gochujang Coin (GOCHU) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Gochujang Coin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000000000477+0.18%
30 dana$ -0.0000000476-15.22%
60 dana$ -0.0000014832-84.84%
90 dana$ -0.000001639-86.08%
Gochujang Coin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GOCHU od $ +0.000000000477 (+0.18%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Gochujang Coin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000000476 (-15.22%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Gochujang Coin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GOCHU od $ -0.0000014832 (-84.84%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Gochujang Coin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000001639 (-86.08%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Gochujang Coin (GOCHU)?

Pogledajte Gochujang Coin stranicu Povijest cijena sada.

Što je Gochujang Coin (GOCHU)

Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings.

Gochujang Coin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Gochujang Coin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GOCHU dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Gochujang Coin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Gochujang Coin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Gochujang Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Gochujang Coin (GOCHU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gochujang Coin (GOCHU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gochujang Coin.

Provjerite Gochujang Coin predviđanje cijene sada!

Gochujang Coin (GOCHU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Gochujang Coin (GOCHU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GOCHU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Gochujang Coin (GOCHU)

Tražiš kako kupiti Gochujang Coin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Gochujang Coin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GOCHU u lokalnim valutama

Gochujang Coin Resurs

Za dublje razumijevanje Gochujang Coin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Gochujang Coin web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Gochujang Coin

Koliko Gochujang Coin (GOCHU) vrijedi danas?
Cijena GOCHU uživo u USD je 0.0000002652 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GOCHU u USD?
Trenutačna cijena GOCHU u USD je $ 0.0000002652. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Gochujang Coin?
Tržišna kapitalizacija za GOCHU je $ 2.96M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GOCHU?
Količina u optjecaju za GOCHU je 11.18T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GOCHU?
GOCHU je postigao ATH cijenu od 0.000003216336919099 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GOCHU?
GOCHU je vidio ATL cijenu od 0.000000100066496121 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GOCHU?
24-satni obujam trgovanja za GOCHU je $ 72.68K USD.
Hoće li GOCHU još narasti ove godine?
GOCHU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GOCHU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Gochujang Coin (GOCHU) Važna ažuriranja industrije

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

