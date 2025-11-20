Goatcoin Cijena danas

Trenutačna cijena Goatcoin (GOATCOIN) danas je $ 0.0001658, s promjenom od 30.52% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GOATCOIN u USD je $ 0.0001658 po GOATCOIN.

Goatcoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- GOATCOIN. Tijekom posljednja 24 sata, GOATCOIN trgovao je između $ 0.0001175 (niska) i $ 0.0001731 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, GOATCOIN se kretao -0.25% u posljednjem satu i -26.18% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 57.96K.

Informacije o tržištu Goatcoin (GOATCOIN)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 57.96K$ 57.96K $ 57.96K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- -- Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Goatcoin je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.96K. Količina u optjecaju GOATCOIN je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.