NodeGO Token (GO) Informacije $GO is the native token of the NodeGo ecosystem, enabling transactions, staking, governance, and network security. It plays a fundamental role in incentivizing participants, facilitating payments, and ensuring the integrity of the decentralized infrastructure. Službena web stranica: https://nodego.ai Bijela knjiga: https://docs.nodego.ai/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/77LQG7ZT5FzkqikyTzmfQMe12qPrAYkYgbjB6ygo83dt Kupi GO odmah!

NodeGO Token (GO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NodeGO Token (GO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 580.00K $ 580.00K $ 580.00K Povijesni maksimum: $ 0.025 $ 0.025 $ 0.025 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.00058 $ 0.00058 $ 0.00058 Saznajte više o cijeni NodeGO Token (GO)

NodeGO Token (GO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NodeGO Token (GO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GO tokena, istražite GO cijenu tokena uživo!

NodeGO Token (GO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena GO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite GO povijest cijena odmah!

GO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GO? Naša GO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GO predviđanje cijene tokena odmah!

