1 GO u USD cijena uživo:

$0.00028
$0.00028$0.00028
+3.70%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena NodeGO Token (GO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 06:58:00 (UTC+8)

NodeGO Token (GO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00026
$ 0.00026$ 0.00026
24-satna najniža cijena
$ 0.00032
$ 0.00032$ 0.00032
24-satna najviša cijena

$ 0.00026
$ 0.00026$ 0.00026

$ 0.00032
$ 0.00032$ 0.00032

--
----

--
----

0.00%

+3.70%

-44.00%

-44.00%

NodeGO Token (GO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00028. Tijekom protekla 24 sata, GOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00026 i najviše cijene $ 0.00032, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GO je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GO se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +3.70% u posljednjih 24 sata i -44.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NodeGO Token (GO)

--
----

$ 39.44
$ 39.44$ 39.44

$ 280.00K
$ 280.00K$ 280.00K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija NodeGO Token je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 39.44. Količina u optjecaju GO je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 280.00K.

NodeGO Token (GO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena NodeGO Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00001+3.70%
30 dana$ -0.00052-65.00%
60 dana$ -0.00211-88.29%
90 dana$ -0.00472-94.40%
NodeGO Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GO od $ +0.00001 (+3.70%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

NodeGO Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00052 (-65.00%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

NodeGO Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GO od $ -0.00211 (-88.29%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

NodeGO Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00472 (-94.40%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena NodeGO Token (GO)?

Pogledajte NodeGO Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je NodeGO Token (GO)

$GO is the native token of the NodeGo ecosystem, enabling transactions, staking, governance, and network security. It plays a fundamental role in incentivizing participants, facilitating payments, and ensuring the integrity of the decentralized infrastructure.

NodeGO Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje NodeGO Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o NodeGO Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje NodeGO Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

NodeGO Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NodeGO Token (GO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NodeGO Token (GO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NodeGO Token.

Provjerite NodeGO Token predviđanje cijene sada!

NodeGO Token (GO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NodeGO Token (GO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti NodeGO Token (GO)

Tražiš kako kupiti NodeGO Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti NodeGO Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GO u lokalnim valutama

1 NodeGO Token(GO) u VND
7.3682
1 NodeGO Token(GO) u AUD
A$0.0004284
1 NodeGO Token(GO) u GBP
0.0002072
1 NodeGO Token(GO) u EUR
0.000238
1 NodeGO Token(GO) u USD
$0.00028
1 NodeGO Token(GO) u MYR
RM0.0011816
1 NodeGO Token(GO) u TRY
0.0115276
1 NodeGO Token(GO) u JPY
¥0.04144
1 NodeGO Token(GO) u ARS
ARS$0.3804332
1 NodeGO Token(GO) u RUB
0.0225512
1 NodeGO Token(GO) u INR
0.0246372
1 NodeGO Token(GO) u IDR
Rp4.5901632
1 NodeGO Token(GO) u KRW
0.390516
1 NodeGO Token(GO) u PHP
0.0160664
1 NodeGO Token(GO) u EGP
￡E.0.0135856
1 NodeGO Token(GO) u BRL
R$0.0015288
1 NodeGO Token(GO) u CAD
C$0.0003836
1 NodeGO Token(GO) u BDT
0.0340536
1 NodeGO Token(GO) u NGN
0.4307688
1 NodeGO Token(GO) u COP
$1.1244968
1 NodeGO Token(GO) u ZAR
R.0.0049504
1 NodeGO Token(GO) u UAH
0.011578
1 NodeGO Token(GO) u VES
Bs0.04172
1 NodeGO Token(GO) u CLP
$0.2716
1 NodeGO Token(GO) u PKR
Rs0.0792288
1 NodeGO Token(GO) u KZT
0.151186
1 NodeGO Token(GO) u THB
฿0.0090552
1 NodeGO Token(GO) u TWD
NT$0.00861
1 NodeGO Token(GO) u AED
د.إ0.0010276
1 NodeGO Token(GO) u CHF
Fr0.000224
1 NodeGO Token(GO) u HKD
HK$0.002184
1 NodeGO Token(GO) u AMD
֏0.107114
1 NodeGO Token(GO) u MAD
.د.م0.0025312
1 NodeGO Token(GO) u MXN
$0.0052388
1 NodeGO Token(GO) u SAR
ريال0.00105
1 NodeGO Token(GO) u PLN
0.0010248
1 NodeGO Token(GO) u RON
лв0.0012208
1 NodeGO Token(GO) u SEK
kr0.002646
1 NodeGO Token(GO) u BGN
лв0.0004704
1 NodeGO Token(GO) u HUF
Ft0.095172
1 NodeGO Token(GO) u CZK
0.0058856
1 NodeGO Token(GO) u KWD
د.ك0.0000854
1 NodeGO Token(GO) u ILS
0.0009464
1 NodeGO Token(GO) u AOA
Kz0.2561748
1 NodeGO Token(GO) u BHD
.د.ب0.00010528
1 NodeGO Token(GO) u BMD
$0.00028
1 NodeGO Token(GO) u DKK
kr0.0017948
1 NodeGO Token(GO) u HNL
L0.007378
1 NodeGO Token(GO) u MUR
0.012838
1 NodeGO Token(GO) u NAD
$0.0049588
1 NodeGO Token(GO) u NOK
kr0.0028084
1 NodeGO Token(GO) u NZD
$0.000476
1 NodeGO Token(GO) u PAB
B/.0.00028
1 NodeGO Token(GO) u PGK
K0.0011732
1 NodeGO Token(GO) u QAR
ر.ق0.0010192
1 NodeGO Token(GO) u RSD
дин.0.0281876

NodeGO Token Resurs

Za dublje razumijevanje NodeGO Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena NodeGO Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NodeGO Token

Koliko NodeGO Token (GO) vrijedi danas?
Cijena GO uživo u USD je 0.00028 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GO u USD?
Trenutačna cijena GO u USD je $ 0.00028. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NodeGO Token?
Tržišna kapitalizacija za GO je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GO?
Količina u optjecaju za GO je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GO?
GO je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GO?
GO je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za GO?
24-satni obujam trgovanja za GO je $ 39.44 USD.
Hoće li GO još narasti ove godine?
GO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 06:58:00 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

