Gains Network (GNS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Gains Network (GNS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Gains Network (GNS) Informacije Gains Network is developing gTrade, a liquidity-efficient, powerful, and user-friendly decentralized leveraged trading platform. gTrade, our first product, wouldn't exist without the GNS token ($GNS). It acts as a mechanism of liquidity efficiency which helps us capitalise on our resources and offer the best trading experience - as well as returns for those participating in the ecosystem. Over its lifetime it has been net deflationary. Službena web stranica: https://gains.trade Bijela knjiga: https://gainsnetwork.gitbook.io/docs-home/ Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0xE5417Af564e4bFDA1c483642db72007871397896 Kupi GNS odmah!

Gains Network (GNS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Gains Network (GNS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 62.10M Ukupna količina: $ 28.23M Količina u optjecaju: $ 28.23M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 62.10M Povijesni maksimum: $ 15 Povijesni minimum: $ 0.25898651506436027 Trenutna cijena: $ 2.2

Gains Network (GNS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Gains Network (GNS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GNS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GNS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GNS tokena, istražite GNS cijenu tokena uživo!

Gains Network (GNS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena GNS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite GNS povijest cijena odmah!

GNS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GNS? Naša GNS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GNS predviđanje cijene tokena odmah!

