1 GNS u USD cijena uživo:

$2.112
-2.98%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Gains Network (GNS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:42:47 (UTC+8)

Gains Network (GNS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 2.11
24-satna najniža cijena
$ 2.24
24-satna najviša cijena

$ 2.11
$ 2.24
$ 12.453064144724843
$ 0.25898651506436027
-0.76%

-2.98%

+4.39%

+4.39%

Gains Network (GNS) cijena u stvarnom vremenu je $ 2.112. Tijekom protekla 24 sata, GNStrgovalo je između najniže cijene $ 2.11 i najviše cijene $ 2.24, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GNS je $ 12.453064144724843, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.25898651506436027.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GNS se promijenio za -0.76% u posljednjih sat vremena, -2.98% u posljednjih 24 sata i +4.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gains Network (GNS)

No.503

$ 59.69M
$ 171.04K
$ 59.69M
28.26M
28,263,670.51161179
MATIC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gains Network je $ 59.69M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 171.04K. Količina u optjecaju GNS je 28.26M, s ukupnom količinom od 28263670.51161179. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 59.69M.

Gains Network (GNS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Gains Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.06487-2.98%
30 dana$ +0.457+27.61%
60 dana$ +0.548+35.03%
90 dana$ +0.922+77.47%
Gains Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GNS od $ -0.06487 (-2.98%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Gains Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.457 (+27.61%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Gains Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GNS od $ +0.548 (+35.03%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Gains Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.922 (+77.47%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Gains Network (GNS)?

Pogledajte Gains Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Gains Network (GNS)

Gains Network is developing gTrade, a liquidity-efficient, powerful, and user-friendly decentralized leveraged trading platform. gTrade, our first product, wouldn't exist without the GNS token ($GNS). It acts as a mechanism of liquidity efficiency which helps us capitalise on our resources and offer the best trading experience - as well as returns for those participating in the ecosystem. Over its lifetime it has been net deflationary.

Gains Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Gains Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GNS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Gains Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Gains Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Gains Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Gains Network (GNS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gains Network (GNS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gains Network.

Provjerite Gains Network predviđanje cijene sada!

Gains Network (GNS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Gains Network (GNS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GNS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Gains Network (GNS)

Tražiš kako kupiti Gains Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Gains Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GNS u lokalnim valutama

1 Gains Network(GNS) u VND
55,577.28
1 Gains Network(GNS) u AUD
A$3.21024
1 Gains Network(GNS) u GBP
1.54176
1 Gains Network(GNS) u EUR
1.7952
1 Gains Network(GNS) u USD
$2.112
1 Gains Network(GNS) u MYR
RM8.91264
1 Gains Network(GNS) u TRY
86.84544
1 Gains Network(GNS) u JPY
¥310.464
1 Gains Network(GNS) u ARS
ARS$2,909.08992
1 Gains Network(GNS) u RUB
170.16384
1 Gains Network(GNS) u INR
185.856
1 Gains Network(GNS) u IDR
Rp34,622.94528
1 Gains Network(GNS) u KRW
2,941.488
1 Gains Network(GNS) u PHP
120.63744
1 Gains Network(GNS) u EGP
￡E.102.47424
1 Gains Network(GNS) u BRL
R$11.46816
1 Gains Network(GNS) u CAD
C$2.89344
1 Gains Network(GNS) u BDT
256.67136
1 Gains Network(GNS) u NGN
3,229.3536
1 Gains Network(GNS) u COP
$8,481.91872
1 Gains Network(GNS) u ZAR
R.37.1712
1 Gains Network(GNS) u UAH
87.37344
1 Gains Network(GNS) u VES
Bs308.352
1 Gains Network(GNS) u CLP
$2,048.64
1 Gains Network(GNS) u PKR
Rs598.45632
1 Gains Network(GNS) u KZT
1,136.69952
1 Gains Network(GNS) u THB
฿68.2176
1 Gains Network(GNS) u TWD
NT$64.66944
1 Gains Network(GNS) u AED
د.إ7.75104
1 Gains Network(GNS) u CHF
Fr1.6896
1 Gains Network(GNS) u HKD
HK$16.45248
1 Gains Network(GNS) u AMD
֏807.33312
1 Gains Network(GNS) u MAD
.د.م18.96576
1 Gains Network(GNS) u MXN
$39.34656
1 Gains Network(GNS) u SAR
ريال7.92
1 Gains Network(GNS) u PLN
7.68768
1 Gains Network(GNS) u RON
лв9.14496
1 Gains Network(GNS) u SEK
kr19.83168
1 Gains Network(GNS) u BGN
лв3.52704
1 Gains Network(GNS) u HUF
Ft712.77888
1 Gains Network(GNS) u CZK
44.0352
1 Gains Network(GNS) u KWD
د.ك0.64416
1 Gains Network(GNS) u ILS
7.0752
1 Gains Network(GNS) u AOA
Kz1,925.23584
1 Gains Network(GNS) u BHD
.د.ب0.794112
1 Gains Network(GNS) u BMD
$2.112
1 Gains Network(GNS) u DKK
kr13.45344
1 Gains Network(GNS) u HNL
L55.24992
1 Gains Network(GNS) u MUR
96.7296
1 Gains Network(GNS) u NAD
$37.08672
1 Gains Network(GNS) u NOK
kr21.12
1 Gains Network(GNS) u NZD
$3.56928
1 Gains Network(GNS) u PAB
B/.2.112
1 Gains Network(GNS) u PGK
K8.93376
1 Gains Network(GNS) u QAR
ر.ق7.68768
1 Gains Network(GNS) u RSD
дин.211.36896

Gains Network Resurs

Za dublje razumijevanje Gains Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Gains Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Gains Network

Koliko Gains Network (GNS) vrijedi danas?
Cijena GNS uživo u USD je 2.112 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GNS u USD?
Trenutačna cijena GNS u USD je $ 2.112. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Gains Network?
Tržišna kapitalizacija za GNS je $ 59.69M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GNS?
Količina u optjecaju za GNS je 28.26M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GNS?
GNS je postigao ATH cijenu od 12.453064144724843 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GNS?
GNS je vidio ATL cijenu od 0.25898651506436027 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GNS?
24-satni obujam trgovanja za GNS je $ 171.04K USD.
Hoće li GNS još narasti ove godine?
GNS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GNS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Gains Network (GNS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

