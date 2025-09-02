Što je Gains Network (GNS)

Gains Network is developing gTrade, a liquidity-efficient, powerful, and user-friendly decentralized leveraged trading platform. gTrade, our first product, wouldn't exist without the GNS token ($GNS). It acts as a mechanism of liquidity efficiency which helps us capitalise on our resources and offer the best trading experience - as well as returns for those participating in the ecosystem. Over its lifetime it has been net deflationary.

Gains Network (GNS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Gains Network (GNS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GNS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Gains Network Resurs

Za dublje razumijevanje Gains Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Gains Network Koliko Gains Network (GNS) vrijedi danas? Cijena GNS uživo u USD je 2.112 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena GNS u USD? $ 2.112 . Provjerite Trenutačna cijena GNS u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Gains Network? Tržišna kapitalizacija za GNS je $ 59.69M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za GNS? Količina u optjecaju za GNS je 28.26M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GNS? GNS je postigao ATH cijenu od 12.453064144724843 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GNS? GNS je vidio ATL cijenu od 0.25898651506436027 USD . Koliki je obujam trgovanja za GNS? 24-satni obujam trgovanja za GNS je $ 171.04K USD . Hoće li GNS još narasti ove godine? GNS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GNS predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Gains Network (GNS) Važna ažuriranja industrije

