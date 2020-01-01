numogram (GNON) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u numogram (GNON), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

numogram (GNON) Informacije GNON is a Meme token on the SOL chain. Službena web stranica: https://www.dgnon.ai/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/HeJUFDxfJSzYFUuHLxkMqCgytU31G6mjP4wKviwqpump Kupi GNON odmah!

numogram (GNON) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za numogram (GNON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 922.90K $ 922.90K $ 922.90K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 922.90K $ 922.90K $ 922.90K Povijesni maksimum: $ 0.1963 $ 0.1963 $ 0.1963 Povijesni minimum: $ 0.000055129935052205 $ 0.000055129935052205 $ 0.000055129935052205 Trenutna cijena: $ 0.0009229 $ 0.0009229 $ 0.0009229 Saznajte više o cijeni numogram (GNON)

numogram (GNON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike numogram (GNON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GNON tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GNON tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GNON tokena, istražite GNON cijenu tokena uživo!

Kako kupiti GNON Jeste li zainteresirani za dodavanje numogram (GNON) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje GNON, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati GNON na MEXC-u odmah!

numogram (GNON) Povijest cijena Analiza povijesti cijena GNON pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite GNON povijest cijena odmah!

GNON Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GNON? Naša GNON stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GNON predviđanje cijene tokena odmah!

