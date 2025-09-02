Više o GNO

Gnosis Cijena(GNO)

$126.61
-0.69%1D
Grafikon aktualnih cijena Gnosis (GNO)
Gnosis (GNO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.47%

-0.69%

-2.49%

-2.49%

Gnosis (GNO) cijena u stvarnom vremenu je $ 126.61. Tijekom protekla 24 sata, GNOtrgovalo je između najniže cijene $ 124.82 i najviše cijene $ 131.33, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GNO je $ 1,088.8656450619212, dok je najniža cijena svih vremena $ 7.05027795992.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GNO se promijenio za +0.47% u posljednjih sat vremena, -0.69% u posljednjih 24 sata i -2.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gnosis (GNO)

No.150

0.01%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gnosis je $ 334.13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 145.28K. Količina u optjecaju GNO je 2.64M, s ukupnom količinom od 2999934.74597423. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 379.82M.

Gnosis (GNO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Gnosis za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.8797-0.69%
30 dana$ +10.33+8.88%
60 dana$ +14.38+12.81%
90 dana$ -5.93-4.48%
Gnosis promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GNO od $ -0.8797 (-0.69%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Gnosis 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +10.33 (+8.88%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Gnosis 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GNO od $ +14.38 (+12.81%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Gnosis 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -5.93 (-4.48%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Gnosis (GNO)?

Pogledajte Gnosis stranicu Povijest cijena sada.

Što je Gnosis (GNO)

Gnosis Chain is one of the first Ethereum sidechains and has stayed true to its values. It consists of a variety of products, including Gnosis Safe, Gnosis Protocol and GnosisDAO, allowing users to create, trade, and hold digital assets on Ethereum.

Gnosis dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Gnosis ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GNO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Gnosis na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Gnosis učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Gnosis Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Gnosis (GNO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gnosis (GNO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gnosis.

Provjerite Gnosis predviđanje cijene sada!

Gnosis (GNO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Gnosis (GNO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GNO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Gnosis (GNO)

Tražiš kako kupiti Gnosis? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Gnosis na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GNO u lokalnim valutama

1 Gnosis(GNO) u VND
3,331,742.15
1 Gnosis(GNO) u AUD
A$192.4472
1 Gnosis(GNO) u GBP
92.4253
1 Gnosis(GNO) u EUR
107.6185
1 Gnosis(GNO) u USD
$126.61
1 Gnosis(GNO) u MYR
RM534.2942
1 Gnosis(GNO) u TRY
5,210.0015
1 Gnosis(GNO) u JPY
¥18,611.67
1 Gnosis(GNO) u ARS
ARS$174,393.8801
1 Gnosis(GNO) u RUB
10,200.9677
1 Gnosis(GNO) u INR
11,154.341
1 Gnosis(GNO) u IDR
Rp2,075,573.4384
1 Gnosis(GNO) u KRW
176,336.0775
1 Gnosis(GNO) u PHP
7,248.4225
1 Gnosis(GNO) u EGP
￡E.6,145.6494
1 Gnosis(GNO) u BRL
R$688.7584
1 Gnosis(GNO) u CAD
C$173.4557
1 Gnosis(GNO) u BDT
15,414.7675
1 Gnosis(GNO) u NGN
193,889.2879
1 Gnosis(GNO) u COP
$508,473.3566
1 Gnosis(GNO) u ZAR
R.2,227.0699
1 Gnosis(GNO) u UAH
5,247.9845
1 Gnosis(GNO) u VES
Bs18,485.06
1 Gnosis(GNO) u CLP
$122,558.48
1 Gnosis(GNO) u PKR
Rs35,936.9824
1 Gnosis(GNO) u KZT
68,289.6357
1 Gnosis(GNO) u THB
฿4,088.2369
1 Gnosis(GNO) u TWD
NT$3,879.3304
1 Gnosis(GNO) u AED
د.إ464.6587
1 Gnosis(GNO) u CHF
Fr101.288
1 Gnosis(GNO) u HKD
HK$986.2919
1 Gnosis(GNO) u AMD
֏48,434.6555
1 Gnosis(GNO) u MAD
.د.م1,139.49
1 Gnosis(GNO) u MXN
$2,361.2765
1 Gnosis(GNO) u SAR
ريال474.7875
1 Gnosis(GNO) u PLN
460.8604
1 Gnosis(GNO) u RON
лв548.2213
1 Gnosis(GNO) u SEK
kr1,190.134
1 Gnosis(GNO) u BGN
лв211.4387
1 Gnosis(GNO) u HUF
Ft42,772.6563
1 Gnosis(GNO) u CZK
2,642.3507
1 Gnosis(GNO) u KWD
د.ك38.61605
1 Gnosis(GNO) u ILS
424.1435
1 Gnosis(GNO) u AOA
Kz115,413.8777
1 Gnosis(GNO) u BHD
.د.ب47.73197
1 Gnosis(GNO) u BMD
$126.61
1 Gnosis(GNO) u DKK
kr806.5057
1 Gnosis(GNO) u HNL
L3,318.4481
1 Gnosis(GNO) u MUR
5,798.738
1 Gnosis(GNO) u NAD
$2,228.336
1 Gnosis(GNO) u NOK
kr1,264.8339
1 Gnosis(GNO) u NZD
$213.9709
1 Gnosis(GNO) u PAB
B/.126.61
1 Gnosis(GNO) u PGK
K535.5603
1 Gnosis(GNO) u QAR
ر.ق462.1265
1 Gnosis(GNO) u RSD
дин.12,678.7254

Gnosis Resurs

Za dublje razumijevanje Gnosis, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Gnosis web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Gnosis

Koliko Gnosis (GNO) vrijedi danas?
Cijena GNO uživo u USD je 126.61 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GNO u USD?
Trenutačna cijena GNO u USD je $ 126.61. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Gnosis?
Tržišna kapitalizacija za GNO je $ 334.13M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GNO?
Količina u optjecaju za GNO je 2.64M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GNO?
GNO je postigao ATH cijenu od 1,088.8656450619212 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GNO?
GNO je vidio ATL cijenu od 7.05027795992 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GNO?
24-satni obujam trgovanja za GNO je $ 145.28K USD.
Hoće li GNO još narasti ove godine?
GNO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GNO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Gnosis (GNO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

