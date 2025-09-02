Više o GMX

GMX Cijena(GMX)

1 GMX u USD cijena uživo:

$13.97
$13.97$13.97
-3.45%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena GMX (GMX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:42:33 (UTC+8)

GMX (GMX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 13.91
$ 13.91$ 13.91
24-satna najniža cijena
$ 14.97
$ 14.97$ 14.97
24-satna najviša cijena

$ 13.91
$ 13.91$ 13.91

$ 14.97
$ 14.97$ 14.97

$ 90.88797255032739
$ 90.88797255032739$ 90.88797255032739

$ 9.628528383979246
$ 9.628528383979246$ 9.628528383979246

-1.56%

-3.45%

-3.60%

-3.60%

GMX (GMX) cijena u stvarnom vremenu je $ 13.94. Tijekom protekla 24 sata, GMXtrgovalo je između najniže cijene $ 13.91 i najviše cijene $ 14.97, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GMX je $ 90.88797255032739, dok je najniža cijena svih vremena $ 9.628528383979246.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GMX se promijenio za -1.56% u posljednjih sat vremena, -3.45% u posljednjih 24 sata i -3.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GMX (GMX)

No.273

$ 143.38M
$ 143.38M$ 143.38M

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

$ 184.71M
$ 184.71M$ 184.71M

10.29M
10.29M 10.29M

13,250,000
13,250,000 13,250,000

10,285,608.7433551
10,285,608.7433551 10,285,608.7433551

77.62%

ARB

Trenutačna tržišna kapitalizacija GMX je $ 143.38M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.22M. Količina u optjecaju GMX je 10.29M, s ukupnom količinom od 10285608.7433551. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 184.71M.

GMX (GMX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena GMX za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.4992-3.45%
30 dana$ +1.75+14.35%
60 dana$ -0.99-6.64%
90 dana$ -2.08-12.99%
GMX promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GMX od $ -0.4992 (-3.45%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

GMX 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +1.75 (+14.35%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

GMX 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GMX od $ -0.99 (-6.64%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

GMX 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -2.08 (-12.99%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena GMX (GMX)?

Pogledajte GMX stranicu Povijest cijena sada.

Što je GMX (GMX)

GMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades.

GMX dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje GMX ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GMX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o GMX na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje GMX učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

GMX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GMX (GMX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GMX (GMX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GMX.

Provjerite GMX predviđanje cijene sada!

GMX (GMX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GMX (GMX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GMX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti GMX (GMX)

Tražiš kako kupiti GMX? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti GMX na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GMX u lokalnim valutama

1 GMX(GMX) u VND
366,831.1
1 GMX(GMX) u AUD
A$21.1888
1 GMX(GMX) u GBP
10.1762
1 GMX(GMX) u EUR
11.849
1 GMX(GMX) u USD
$13.94
1 GMX(GMX) u MYR
RM58.8268
1 GMX(GMX) u TRY
573.2128
1 GMX(GMX) u JPY
¥2,049.18
1 GMX(GMX) u ARS
ARS$19,201.0954
1 GMX(GMX) u RUB
1,123.1458
1 GMX(GMX) u INR
1,226.72
1 GMX(GMX) u IDR
Rp228,524.5536
1 GMX(GMX) u KRW
19,414.935
1 GMX(GMX) u PHP
796.2528
1 GMX(GMX) u EGP
￡E.676.3688
1 GMX(GMX) u BRL
R$75.6942
1 GMX(GMX) u CAD
C$19.0978
1 GMX(GMX) u BDT
1,694.1282
1 GMX(GMX) u NGN
21,314.957
1 GMX(GMX) u COP
$55,983.8764
1 GMX(GMX) u ZAR
R.245.344
1 GMX(GMX) u UAH
576.6978
1 GMX(GMX) u VES
Bs2,035.24
1 GMX(GMX) u CLP
$13,521.8
1 GMX(GMX) u PKR
Rs3,950.0384
1 GMX(GMX) u KZT
7,502.6474
1 GMX(GMX) u THB
฿450.262
1 GMX(GMX) u TWD
NT$426.8428
1 GMX(GMX) u AED
د.إ51.1598
1 GMX(GMX) u CHF
Fr11.152
1 GMX(GMX) u HKD
HK$108.5926
1 GMX(GMX) u AMD
֏5,328.7044
1 GMX(GMX) u MAD
.د.م125.1812
1 GMX(GMX) u MXN
$259.7022
1 GMX(GMX) u SAR
ريال52.275
1 GMX(GMX) u PLN
50.7416
1 GMX(GMX) u RON
лв60.3602
1 GMX(GMX) u SEK
kr130.8966
1 GMX(GMX) u BGN
лв23.2798
1 GMX(GMX) u HUF
Ft4,704.6106
1 GMX(GMX) u CZK
290.649
1 GMX(GMX) u KWD
د.ك4.2517
1 GMX(GMX) u ILS
46.699
1 GMX(GMX) u AOA
Kz12,707.2858
1 GMX(GMX) u BHD
.د.ب5.24144
1 GMX(GMX) u BMD
$13.94
1 GMX(GMX) u DKK
kr88.7978
1 GMX(GMX) u HNL
L364.6704
1 GMX(GMX) u MUR
638.452
1 GMX(GMX) u NAD
$244.7864
1 GMX(GMX) u NOK
kr139.4
1 GMX(GMX) u NZD
$23.5586
1 GMX(GMX) u PAB
B/.13.94
1 GMX(GMX) u PGK
K58.9662
1 GMX(GMX) u QAR
ر.ق50.7416
1 GMX(GMX) u RSD
дин.1,395.1152

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GMX

Koliko GMX (GMX) vrijedi danas?
Cijena GMX uživo u USD je 13.94 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GMX u USD?
Trenutačna cijena GMX u USD je $ 13.94. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GMX?
Tržišna kapitalizacija za GMX je $ 143.38M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GMX?
Količina u optjecaju za GMX je 10.29M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GMX?
GMX je postigao ATH cijenu od 90.88797255032739 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GMX?
GMX je vidio ATL cijenu od 9.628528383979246 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GMX?
24-satni obujam trgovanja za GMX je $ 1.22M USD.
Hoće li GMX još narasti ove godine?
GMX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GMX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:42:33 (UTC+8)

GMX (GMX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

