Što je GMX (GMX)

GMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades.

GMX (GMX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GMX (GMX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GMX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

GMX Resurs

Za dublje razumijevanje GMX, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GMX Koliko GMX (GMX) vrijedi danas? Cijena GMX uživo u USD je 13.94 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena GMX u USD? $ 13.94 . Kolika je tržišna kapitalizacija GMX? Tržišna kapitalizacija za GMX je $ 143.38M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za GMX? Količina u optjecaju za GMX je 10.29M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GMX? GMX je postigao ATH cijenu od 90.88797255032739 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GMX? GMX je vidio ATL cijenu od 9.628528383979246 USD . Koliki je obujam trgovanja za GMX? 24-satni obujam trgovanja za GMX je $ 1.22M USD .

