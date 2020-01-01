THE GAME COMPANY (GMRT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u THE GAME COMPANY (GMRT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

THE GAME COMPANY (GMRT) Informacije The Game Company ($GMRT) is a next-generation gaming ecosystem that merges Web3 technology with traditional gaming, creating an immersive, decentralized, and lag-free cloud gaming experience. Our platform enables players to access AAA titles from Steam, Epic Games, and other major publishers without downloads or installations—directly playable on any device. Službena web stranica: https://thegamecompany.ai/ Bijela knjiga: https://docsend.com/view/cej7bgnnqe7w4yxk Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0x6967f0974d76d34e140cae27efea32cdf546b58e Kupi GMRT odmah!

THE GAME COMPANY (GMRT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za THE GAME COMPANY (GMRT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 556.71K Ukupna količina: $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 263.84M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.11M Povijesni maksimum: $ 0.6 Povijesni minimum: $ 0.002086250243261494 Trenutna cijena: $ 0.00211

THE GAME COMPANY (GMRT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike THE GAME COMPANY (GMRT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GMRT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GMRT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GMRT tokena, istražite GMRT cijenu tokena uživo!

THE GAME COMPANY (GMRT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena GMRT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite GMRT povijest cijena odmah!

GMRT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GMRT? Naša GMRT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GMRT predviđanje cijene tokena odmah!

