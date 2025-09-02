THE GAME COMPANY (GMRT) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena
+0.41%
-3.20%
-10.38%
-10.38%
THE GAME COMPANY (GMRT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00242. Tijekom protekla 24 sata, GMRTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00234 i najviše cijene $ 0.00264, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GMRT je $ 0.21733156824582373, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0024238132639002.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GMRT se promijenio za +0.41% u posljednjih sat vremena, -3.20% u posljednjih 24 sata i -10.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu THE GAME COMPANY (GMRT)
No.2048
26.44%
BASE
Trenutačna tržišna kapitalizacija THE GAME COMPANY je $ 640.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 51.89K. Količina u optjecaju GMRT je 264.48M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.42M.
THE GAME COMPANY (GMRT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena THE GAME COMPANY za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00008
-3.20%
30 dana
$ -0.00109
-31.06%
60 dana
$ -0.0029
-54.52%
90 dana
$ -0.00228
-48.52%
THE GAME COMPANY promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u GMRT od $ -0.00008 (-3.20%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
THE GAME COMPANY 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00109 (-31.06%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
THE GAME COMPANY 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GMRT od $ -0.0029 (-54.52%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
THE GAME COMPANY 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00228 (-48.52%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena THE GAME COMPANY (GMRT)?
The Game Company ($GMRT) is a next-generation gaming ecosystem that merges Web3 technology with traditional gaming, creating an immersive, decentralized, and lag-free cloud gaming experience. Our platform enables players to access AAA titles from Steam, Epic Games, and other major publishers without downloads or installations—directly playable on any device.
THE GAME COMPANY Predviđanje cijene (USD)
Razumijevanje tokenomike THE GAME COMPANY (GMRT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GMRT opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti THE GAME COMPANY (GMRT)
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.