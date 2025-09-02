Više o GMRT

GMRT Informacije o cijeni

GMRT Bijela knjiga

GMRT Službena web stranica

GMRT Tokenomija

GMRT Prognoza cijena

GMRT Povijest

Vodič za kupnju GMRT

Konverter GMRT u fiducijarnu valutu

GMRT Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

THE GAME COMPANY Logotip

THE GAME COMPANY Cijena(GMRT)

1 GMRT u USD cijena uživo:

$0.00242
$0.00242$0.00242
-3.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena THE GAME COMPANY (GMRT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:35:04 (UTC+8)

THE GAME COMPANY (GMRT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00234
$ 0.00234$ 0.00234
24-satna najniža cijena
$ 0.00264
$ 0.00264$ 0.00264
24-satna najviša cijena

$ 0.00234
$ 0.00234$ 0.00234

$ 0.00264
$ 0.00264$ 0.00264

$ 0.21733156824582373
$ 0.21733156824582373$ 0.21733156824582373

$ 0.0024238132639002
$ 0.0024238132639002$ 0.0024238132639002

+0.41%

-3.20%

-10.38%

-10.38%

THE GAME COMPANY (GMRT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00242. Tijekom protekla 24 sata, GMRTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00234 i najviše cijene $ 0.00264, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GMRT je $ 0.21733156824582373, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0024238132639002.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GMRT se promijenio za +0.41% u posljednjih sat vremena, -3.20% u posljednjih 24 sata i -10.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu THE GAME COMPANY (GMRT)

No.2048

$ 640.05K
$ 640.05K$ 640.05K

$ 51.89K
$ 51.89K$ 51.89K

$ 2.42M
$ 2.42M$ 2.42M

264.48M
264.48M 264.48M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

26.44%

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija THE GAME COMPANY je $ 640.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 51.89K. Količina u optjecaju GMRT je 264.48M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.42M.

THE GAME COMPANY (GMRT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena THE GAME COMPANY za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00008-3.20%
30 dana$ -0.00109-31.06%
60 dana$ -0.0029-54.52%
90 dana$ -0.00228-48.52%
THE GAME COMPANY promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GMRT od $ -0.00008 (-3.20%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

THE GAME COMPANY 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00109 (-31.06%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

THE GAME COMPANY 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GMRT od $ -0.0029 (-54.52%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

THE GAME COMPANY 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00228 (-48.52%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena THE GAME COMPANY (GMRT)?

Pogledajte THE GAME COMPANY stranicu Povijest cijena sada.

Što je THE GAME COMPANY (GMRT)

The Game Company ($GMRT) is a next-generation gaming ecosystem that merges Web3 technology with traditional gaming, creating an immersive, decentralized, and lag-free cloud gaming experience. Our platform enables players to access AAA titles from Steam, Epic Games, and other major publishers without downloads or installations—directly playable on any device.

THE GAME COMPANY dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje THE GAME COMPANY ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GMRT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o THE GAME COMPANY na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje THE GAME COMPANY učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

THE GAME COMPANY Predviđanje cijene (USD)

Koliko će THE GAME COMPANY (GMRT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših THE GAME COMPANY (GMRT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za THE GAME COMPANY.

Provjerite THE GAME COMPANY predviđanje cijene sada!

THE GAME COMPANY (GMRT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike THE GAME COMPANY (GMRT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GMRT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti THE GAME COMPANY (GMRT)

Tražiš kako kupiti THE GAME COMPANY? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti THE GAME COMPANY na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GMRT u lokalnim valutama

1 THE GAME COMPANY(GMRT) u VND
63.6823
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u AUD
A$0.0036784
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u GBP
0.0017666
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u EUR
0.002057
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u USD
$0.00242
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u MYR
RM0.0102124
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u TRY
0.0995588
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u JPY
¥0.35574
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u ARS
ARS$3.3333322
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u RUB
0.1949794
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u INR
0.21296
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u IDR
Rp39.6721248
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u KRW
3.375174
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u PHP
0.1382304
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u EGP
￡E.0.1174426
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u BRL
R$0.0131406
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u CAD
C$0.0033154
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u BDT
0.2941026
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u NGN
3.7059638
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u COP
$9.7188652
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u ZAR
R.0.0426404
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u UAH
0.1001154
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u VES
Bs0.35332
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u CLP
$2.3474
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u PKR
Rs0.6857312
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u KZT
1.3024682
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u THB
฿0.078166
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u TWD
NT$0.0741246
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u AED
د.إ0.0088814
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u CHF
Fr0.001936
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u HKD
HK$0.0188518
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u AMD
֏0.9250692
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u MAD
.د.م0.0217316
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u MXN
$0.045133
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u SAR
ريال0.009075
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u PLN
0.0087846
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u RON
лв0.0104786
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u SEK
kr0.0227238
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u BGN
лв0.0040414
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u HUF
Ft0.8164596
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u CZK
0.050457
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u KWD
د.ك0.0007381
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u ILS
0.008107
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u AOA
Kz2.2059994
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u BHD
.د.ب0.00091234
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u BMD
$0.00242
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u DKK
kr0.0154154
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u HNL
L0.0633072
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u MUR
0.110836
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u NAD
$0.0424952
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u NOK
kr0.0241758
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u NZD
$0.0040898
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u PAB
B/.0.00242
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u PGK
K0.0102366
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u QAR
ر.ق0.0088088
1 THE GAME COMPANY(GMRT) u RSD
дин.0.242121

THE GAME COMPANY Resurs

Za dublje razumijevanje THE GAME COMPANY, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena THE GAME COMPANY web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o THE GAME COMPANY

Koliko THE GAME COMPANY (GMRT) vrijedi danas?
Cijena GMRT uživo u USD je 0.00242 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GMRT u USD?
Trenutačna cijena GMRT u USD je $ 0.00242. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija THE GAME COMPANY?
Tržišna kapitalizacija za GMRT je $ 640.05K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GMRT?
Količina u optjecaju za GMRT je 264.48M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GMRT?
GMRT je postigao ATH cijenu od 0.21733156824582373 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GMRT?
GMRT je vidio ATL cijenu od 0.0024238132639002 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GMRT?
24-satni obujam trgovanja za GMRT je $ 51.89K USD.
Hoće li GMRT još narasti ove godine?
GMRT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GMRT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:35:04 (UTC+8)

THE GAME COMPANY (GMRT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

GMRT u USD kalkulator

Iznos

GMRT
GMRT
USD
USD

1 GMRT = 0.00241 USD

Trgujte GMRT

GMRTUSDT
$0.00242
$0.00242$0.00242
-3.20%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine