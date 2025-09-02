Što je THE GAME COMPANY (GMRT)

The Game Company ($GMRT) is a next-generation gaming ecosystem that merges Web3 technology with traditional gaming, creating an immersive, decentralized, and lag-free cloud gaming experience. Our platform enables players to access AAA titles from Steam, Epic Games, and other major publishers without downloads or installations—directly playable on any device.

THE GAME COMPANY (GMRT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike THE GAME COMPANY (GMRT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GMRT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

THE GAME COMPANY Resurs

Za dublje razumijevanje THE GAME COMPANY, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o THE GAME COMPANY Koliko THE GAME COMPANY (GMRT) vrijedi danas? Cijena GMRT uživo u USD je 0.00242 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena GMRT u USD? $ 0.00242 . Provjerite Trenutačna cijena GMRT u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija THE GAME COMPANY? Tržišna kapitalizacija za GMRT je $ 640.05K USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za GMRT? Količina u optjecaju za GMRT je 264.48M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GMRT? GMRT je postigao ATH cijenu od 0.21733156824582373 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GMRT? GMRT je vidio ATL cijenu od 0.0024238132639002 USD . Koliki je obujam trgovanja za GMRT? 24-satni obujam trgovanja za GMRT je $ 51.89K USD . Hoće li GMRT još narasti ove godine? GMRT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GMRT predviđanje cijene za detaljniju analizu.

THE GAME COMPANY (GMRT) Važna ažuriranja industrije

