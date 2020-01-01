Gamium (GMM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Gamium (GMM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Gamium (GMM) Informacije Gamium is the first Decentralized Social Metaverse that interconnects all Metaverses. Thanks to web3, Gamium unites different virtual worlds where your Avatar’s dreams come true: the only limit is your imagination. Službena web stranica: https://gamium.world Bijela knjiga: https://whitepaper.gamium.world/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x5B6bf0c7f989dE824677cFBD507D9635965e9cD3 Kupi GMM odmah!

Gamium (GMM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Gamium (GMM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M Ukupna količina: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Količina u optjecaju: $ 48.96B $ 48.96B $ 48.96B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.75M $ 3.75M $ 3.75M Povijesni maksimum: $ 0.011 $ 0.011 $ 0.011 Povijesni minimum: $ 0.000026030639129437 $ 0.000026030639129437 $ 0.000026030639129437 Trenutna cijena: $ 0.00007492 $ 0.00007492 $ 0.00007492 Saznajte više o cijeni Gamium (GMM)

Gamium (GMM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Gamium (GMM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GMM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GMM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GMM tokena, istražite GMM cijenu tokena uživo!

Kako kupiti GMM Jeste li zainteresirani za dodavanje Gamium (GMM) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje GMM, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati GMM na MEXC-u odmah!

Gamium (GMM) Povijest cijena Analiza povijesti cijena GMM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite GMM povijest cijena odmah!

GMM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GMM? Naša GMM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GMM predviđanje cijene tokena odmah!

