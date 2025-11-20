GameStop Cijena danas

Trenutačna cijena GameStop (GMEON) danas je $ 20.96, s promjenom od 1.99% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GMEON u USD je $ 20.96 po GMEON.

GameStop trenutačno je na #2773 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 222.89K, s količinom u optjecaju od 10.63K GMEON. Tijekom posljednja 24 sata, GMEON trgovao je između $ 20.46 (niska) i $ 21.12 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 28.314705255572687, dok je rekordna najniža cijena bila $ 20.472404405598898.

U kratkoročnim performansama, GMEON se kretao -0.15% u posljednjem satu i -3.90% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 64.09K.

Informacije o tržištu GameStop (GMEON)

Poredak No.2773 Tržišna kapitalizacija $ 222.89K$ 222.89K $ 222.89K Obujam (24 sata) $ 64.09K$ 64.09K $ 64.09K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 222.89K$ 222.89K $ 222.89K Količina u optjecaju 10.63K 10.63K 10.63K Ukupna količina 10,633.85401059 10,633.85401059 10,633.85401059 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija GameStop je $ 222.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 64.09K. Količina u optjecaju GMEON je 10.63K, s ukupnom količinom od 10633.85401059. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 222.89K.