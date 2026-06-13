GAMEE Cijena danas

Trenutačna cijena GAMEE (GMEE) danas je € 0.0016858, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GMEE u EUR je € 0.0016858 po GMEE.

GAMEE trenutačno je na #1428 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u € 2.97M, s količinom u optjecaju od 1.76B GMEE. Tijekom posljednja 24 sata, GMEE trgovao je između € 0.0016314 (niska) i € 0.001696 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi € 0.6492812348, dok je rekordna najniža cijena bila € 0.0005855935335823424.

U kratkoročnim performansama, GMEE se kretao +0.28% u posljednjem satu i +6.43% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je € 61.61K.

Informacije o tržištu GAMEE (GMEE)

Poredak No.1428 Tržišna kapitalizacija € 2.97M€ 2.97M € 2.97M Obujam (24 sata) € 61.61K€ 61.61K € 61.61K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija € 5.36M€ 5.36M € 5.36M Količina u optjecaju 1.76B 1.76B 1.76B Ukupna količina 3,180,000,000 3,180,000,000 3,180,000,000 Datum izdavanja 2021-03-18 00:00:00 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija GAMEE je € 2.97M, s obujmom trgovanja u 24 sata od € 61.61K. Količina u optjecaju GMEE je 1.76B, s ukupnom količinom od 3180000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je € 5.36M.