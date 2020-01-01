Moonbeam (GLMR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Moonbeam (GLMR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Moonbeam (GLMR) Informacije Moonbeam is an EVM-compatible and substrate-based blockchain, which operates as a Polkadot parachain. Glimmer (GLMR) is the utility and governance token of the network, users can participate in governance, paying transaction fees, earning rewards through providing liquidity, and staking. Službena web stranica: https://moonbeam.network/ Bijela knjiga: https://docs.moonbeam.network/ Istraživač blokova: https://moonscan.io/

Moonbeam (GLMR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Moonbeam (GLMR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 67.72M $ 67.72M $ 67.72M Ukupna količina: $ 1.19B $ 1.19B $ 1.19B Količina u optjecaju: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 80.08M $ 80.08M $ 80.08M Povijesni maksimum: $ 20.06 $ 20.06 $ 20.06 Povijesni minimum: $ 0.05395352118281602 $ 0.05395352118281602 $ 0.05395352118281602 Trenutna cijena: $ 0.06725 $ 0.06725 $ 0.06725

Moonbeam (GLMR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Moonbeam (GLMR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GLMR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GLMR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Moonbeam (GLMR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena GLMR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

GLMR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GLMR? Naša GLMR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

