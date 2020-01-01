Giza (GIZA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Giza (GIZA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Giza (GIZA) Informacije Giza is the essential infrastructure powering autonomous financial markets--designed to unify fragmented DeFi and enable capital flow efficiently without human intervention. Službena web stranica: https://www.gizatech.xyz Bijela knjiga: https://docsend.com/view/7p6kzkpek4cv5pcx Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x590830dFDf9A3F68aFCDdE2694773dEBDF267774 Kupi GIZA odmah!

Giza (GIZA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Giza (GIZA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 214.65M $ 214.65M $ 214.65M Povijesni maksimum: $ 0.49263 $ 0.49263 $ 0.49263 Povijesni minimum: $ 0.03671627840748957 $ 0.03671627840748957 $ 0.03671627840748957 Trenutna cijena: $ 0.21465 $ 0.21465 $ 0.21465 Saznajte više o cijeni Giza (GIZA)

Giza (GIZA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Giza (GIZA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GIZA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GIZA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GIZA tokena, istražite GIZA cijenu tokena uživo!

Giza (GIZA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena GIZA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite GIZA povijest cijena odmah!

GIZA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GIZA? Naša GIZA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GIZA predviđanje cijene tokena odmah!

