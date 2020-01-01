Ginnan the Cat (GINNAN) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Ginnan the Cat (GINNAN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Ginnan the Cat (GINNAN) Informacije

Ginnan The Cat. Brother of Doge.

Službena web stranica:
https://www.ginnan.com
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/GinNabffZL4fUj9Vactxha74GDAW8kDPGaHqMtMzps2f

Ginnan the Cat (GINNAN) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ginnan the Cat (GINNAN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 402.68K
$ 402.68K
Ukupna količina:
$ 6.90T
$ 6.90T
Količina u optjecaju:
$ 6.90T
$ 6.90T
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 402.68K
$ 402.68K
Povijesni maksimum:
$ 0.000011999
$ 0.000011999
Povijesni minimum:
$ 0.000000035147351519
$ 0.000000035147351519
Trenutna cijena:
$ 0.00000005836
$ 0.00000005836

Ginnan the Cat (GINNAN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Ginnan the Cat (GINNAN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj GINNAN tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja GINNAN tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku GINNAN tokena, istražite GINNAN cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.