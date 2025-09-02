Više o GINNAN

Ginnan the Cat Logotip

Ginnan the Cat Cijena(GINNAN)

1 GINNAN u USD cijena uživo:

$0.00000005972
-7.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Ginnan the Cat (GINNAN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:42:05 (UTC+8)

Ginnan the Cat (GINNAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0000000544
24-satna najniža cijena
$ 0.00000006605
24-satna najviša cijena

$ 0.0000000544
$ 0.00000006605
$ 0.000011798123022578
$ 0.000000035147351519
-3.82%

-7.00%

-6.98%

-6.98%

Ginnan the Cat (GINNAN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00000005972. Tijekom protekla 24 sata, GINNANtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000000544 i najviše cijene $ 0.00000006605, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GINNAN je $ 0.000011798123022578, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000035147351519.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GINNAN se promijenio za -3.82% u posljednjih sat vremena, -7.00% u posljednjih 24 sata i -6.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ginnan the Cat (GINNAN)

No.2447

$ 412.07K
$ 55.81K
$ 412.07K
6.90T
6,899,998,362,189
6,899,998,362,189
100.00%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ginnan the Cat je $ 412.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.81K. Količina u optjecaju GINNAN je 6.90T, s ukupnom količinom od 6899998362189. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 412.07K.

Ginnan the Cat (GINNAN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Ginnan the Cat za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000000044951-7.00%
30 dana$ +0.00000001178+24.57%
60 dana$ +0.00000000133+2.27%
90 dana$ -0.00000000548-8.41%
Ginnan the Cat promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GINNAN od $ -0.0000000044951 (-7.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Ginnan the Cat 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00000001178 (+24.57%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Ginnan the Cat 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GINNAN od $ +0.00000000133 (+2.27%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Ginnan the Cat 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00000000548 (-8.41%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Ginnan the Cat (GINNAN)?

Pogledajte Ginnan the Cat stranicu Povijest cijena sada.

Što je Ginnan the Cat (GINNAN)

Ginnan The Cat. Brother of Doge.

Ginnan the Cat dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Ginnan the Cat ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GINNAN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Ginnan the Cat na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Ginnan the Cat učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Ginnan the Cat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ginnan the Cat (GINNAN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ginnan the Cat (GINNAN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ginnan the Cat.

Provjerite Ginnan the Cat predviđanje cijene sada!

Ginnan the Cat (GINNAN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ginnan the Cat (GINNAN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GINNAN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Ginnan the Cat (GINNAN)

Tražiš kako kupiti Ginnan the Cat? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Ginnan the Cat na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GINNAN u lokalnim valutama

1 Ginnan the Cat(GINNAN) u VND
0.0015715318
A$0.0000000907744
0.0000000435956
0.000000050762
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u USD
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u MYR
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u TRY
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u JPY
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u ARS
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u RUB
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u INR
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u IDR
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u KRW
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u PHP
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u EGP
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u BRL
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u CAD
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u BDT
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u NGN
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u COP
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u ZAR
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u UAH
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u VES
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u CLP
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u PKR
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u KZT
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u THB
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u TWD
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u AED
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u CHF
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u HKD
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u AMD
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u MAD
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u MXN
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u SAR
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u PLN
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u RON
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u SEK
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u BGN
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u HUF
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u CZK
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u KWD
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u ILS
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u AOA
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u BHD
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u BMD
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u DKK
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u HNL
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u MUR
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u NAD
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u NOK
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u NZD
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u PAB
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u PGK
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u QAR
1 Ginnan the Cat(GINNAN) u RSD
Ginnan the Cat Resurs

Za dublje razumijevanje Ginnan the Cat, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Ginnan the Cat web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ginnan the Cat

Koliko Ginnan the Cat (GINNAN) vrijedi danas?
Cijena GINNAN uživo u USD je 0.00000005972 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GINNAN u USD?
Trenutačna cijena GINNAN u USD je $ 0.00000005972. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ginnan the Cat?
Tržišna kapitalizacija za GINNAN je $ 412.07K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GINNAN?
Količina u optjecaju za GINNAN je 6.90T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GINNAN?
GINNAN je postigao ATH cijenu od 0.000011798123022578 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GINNAN?
GINNAN je vidio ATL cijenu od 0.000000035147351519 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GINNAN?
24-satni obujam trgovanja za GINNAN je $ 55.81K USD.
Hoće li GINNAN još narasti ove godine?
GINNAN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GINNAN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:42:05 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

