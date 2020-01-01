Kalp Network (GINI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kalp Network (GINI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kalp Network (GINI) Informacije KALP Network is redefining blockchain innovation as the world's first permissioned cross-chain ecosystem, purpose-built as a regulatory-compliant digital public infrastructure (DPI) for governments, enterprises, and institutions, combining the transparency of public blockchains with the flexibility of permissioned networks to ensure compliance, scalability, and security for regulated industries. Službena web stranica: https://www.kalp.network/ Bijela knjiga: https://kalp-network.gitbook.io/whitepaper Istraživač blokova: https://kalpscan.io/home

Kalp Network (GINI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kalp Network (GINI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 Ukupna količina: $ 2.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 81.00M Povijesni maksimum: $ 0.2 Povijesni minimum: $ 0.03960240820030341 Trenutna cijena: $ 0.0405

Kalp Network (GINI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kalp Network (GINI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GINI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GINI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Kako kupiti GINI Jeste li zainteresirani za dodavanje Kalp Network (GINI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje GINI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

Kalp Network (GINI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena GINI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

GINI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GINI? Naša GINI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

