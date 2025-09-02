Više o GINI

GINI Informacije o cijeni

GINI Bijela knjiga

GINI Službena web stranica

GINI Tokenomija

GINI Prognoza cijena

GINI Povijest

Vodič za kupnju GINI

Konverter GINI u fiducijarnu valutu

GINI Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Kalp Network Logotip

Kalp Network Cijena(GINI)

1 GINI u USD cijena uživo:

$0.04079
$0.04079$0.04079
+1.19%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Kalp Network (GINI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:54:03 (UTC+8)

Kalp Network (GINI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03999
$ 0.03999$ 0.03999
24-satna najniža cijena
$ 0.04093
$ 0.04093$ 0.04093
24-satna najviša cijena

$ 0.03999
$ 0.03999$ 0.03999

$ 0.04093
$ 0.04093$ 0.04093

$ 0.057683449443472576
$ 0.057683449443472576$ 0.057683449443472576

$ 0.03960240820030341
$ 0.03960240820030341$ 0.03960240820030341

-0.13%

+1.19%

+1.82%

+1.82%

Kalp Network (GINI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.04079. Tijekom protekla 24 sata, GINItrgovalo je između najniže cijene $ 0.03999 i najviše cijene $ 0.04093, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GINI je $ 0.057683449443472576, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03960240820030341.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GINI se promijenio za -0.13% u posljednjih sat vremena, +1.19% u posljednjih 24 sata i +1.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kalp Network (GINI)

No.3862

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 142.60K
$ 142.60K$ 142.60K

$ 81.58M
$ 81.58M$ 81.58M

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

0.00%

MATIC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kalp Network je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 142.60K. Količina u optjecaju GINI je 0.00, s ukupnom količinom od 2000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 81.58M.

Kalp Network (GINI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Kalp Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0004797+1.19%
30 dana$ -0.00014-0.35%
60 dana$ +0.00074+1.84%
90 dana$ -0.00909-18.23%
Kalp Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GINI od $ +0.0004797 (+1.19%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Kalp Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00014 (-0.35%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Kalp Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GINI od $ +0.00074 (+1.84%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Kalp Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00909 (-18.23%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Kalp Network (GINI)?

Pogledajte Kalp Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Kalp Network (GINI)

KALP Network is redefining blockchain innovation as the world's first permissioned cross-chain ecosystem, purpose-built as a regulatory-compliant digital public infrastructure (DPI) for governments, enterprises, and institutions, combining the transparency of public blockchains with the flexibility of permissioned networks to ensure compliance, scalability, and security for regulated industries.

Kalp Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Kalp Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GINI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Kalp Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Kalp Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Kalp Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kalp Network (GINI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kalp Network (GINI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kalp Network.

Provjerite Kalp Network predviđanje cijene sada!

Kalp Network (GINI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kalp Network (GINI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GINI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Kalp Network (GINI)

Tražiš kako kupiti Kalp Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Kalp Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GINI u lokalnim valutama

1 Kalp Network(GINI) u VND
1,073.38885
1 Kalp Network(GINI) u AUD
A$0.0620008
1 Kalp Network(GINI) u GBP
0.0297767
1 Kalp Network(GINI) u EUR
0.0346715
1 Kalp Network(GINI) u USD
$0.04079
1 Kalp Network(GINI) u MYR
RM0.1721338
1 Kalp Network(GINI) u TRY
1.6785085
1 Kalp Network(GINI) u JPY
¥5.99613
1 Kalp Network(GINI) u ARS
ARS$56.1845539
1 Kalp Network(GINI) u RUB
3.2864503
1 Kalp Network(GINI) u INR
3.593599
1 Kalp Network(GINI) u IDR
Rp668.6884176
1 Kalp Network(GINI) u KRW
56.8102725
1 Kalp Network(GINI) u PHP
2.3352275
1 Kalp Network(GINI) u EGP
￡E.1.9799466
1 Kalp Network(GINI) u BRL
R$0.2218976
1 Kalp Network(GINI) u CAD
C$0.0558823
1 Kalp Network(GINI) u BDT
4.9661825
1 Kalp Network(GINI) u NGN
62.4653981
1 Kalp Network(GINI) u COP
$163.8150874
1 Kalp Network(GINI) u ZAR
R.0.7174961
1 Kalp Network(GINI) u UAH
1.6907455
1 Kalp Network(GINI) u VES
Bs5.95534
1 Kalp Network(GINI) u CLP
$39.48472
1 Kalp Network(GINI) u PKR
Rs11.5778336
1 Kalp Network(GINI) u KZT
22.0009023
1 Kalp Network(GINI) u THB
฿1.3171091
1 Kalp Network(GINI) u TWD
NT$1.2498056
1 Kalp Network(GINI) u AED
د.إ0.1496993
1 Kalp Network(GINI) u CHF
Fr0.032632
1 Kalp Network(GINI) u HKD
HK$0.3177541
1 Kalp Network(GINI) u AMD
֏15.6042145
1 Kalp Network(GINI) u MAD
.د.م0.36711
1 Kalp Network(GINI) u MXN
$0.7607335
1 Kalp Network(GINI) u SAR
ريال0.1529625
1 Kalp Network(GINI) u PLN
0.1484756
1 Kalp Network(GINI) u RON
лв0.1766207
1 Kalp Network(GINI) u SEK
kr0.383426
1 Kalp Network(GINI) u BGN
лв0.0681193
1 Kalp Network(GINI) u HUF
Ft13.7800857
1 Kalp Network(GINI) u CZK
0.8512873
1 Kalp Network(GINI) u KWD
د.ك0.01244095
1 Kalp Network(GINI) u ILS
0.1366465
1 Kalp Network(GINI) u AOA
Kz37.1829403
1 Kalp Network(GINI) u BHD
.د.ب0.01537783
1 Kalp Network(GINI) u BMD
$0.04079
1 Kalp Network(GINI) u DKK
kr0.2598323
1 Kalp Network(GINI) u HNL
L1.0691059
1 Kalp Network(GINI) u MUR
1.868182
1 Kalp Network(GINI) u NAD
$0.717904
1 Kalp Network(GINI) u NOK
kr0.4074921
1 Kalp Network(GINI) u NZD
$0.0689351
1 Kalp Network(GINI) u PAB
B/.0.04079
1 Kalp Network(GINI) u PGK
K0.1725417
1 Kalp Network(GINI) u QAR
ر.ق0.1488835
1 Kalp Network(GINI) u RSD
дин.4.0847106

Kalp Network Resurs

Za dublje razumijevanje Kalp Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Kalp Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kalp Network

Koliko Kalp Network (GINI) vrijedi danas?
Cijena GINI uživo u USD je 0.04079 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GINI u USD?
Trenutačna cijena GINI u USD je $ 0.04079. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kalp Network?
Tržišna kapitalizacija za GINI je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GINI?
Količina u optjecaju za GINI je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GINI?
GINI je postigao ATH cijenu od 0.057683449443472576 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GINI?
GINI je vidio ATL cijenu od 0.03960240820030341 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GINI?
24-satni obujam trgovanja za GINI je $ 142.60K USD.
Hoće li GINI još narasti ove godine?
GINI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GINI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:54:03 (UTC+8)

Kalp Network (GINI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

GINI u USD kalkulator

Iznos

GINI
GINI
USD
USD

1 GINI = 0.04079 USD

Trgujte GINI

GINIUSDT
$0.04079
$0.04079$0.04079
+1.14%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine