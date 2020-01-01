GIGACHAD (GIGA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u GIGACHAD (GIGA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

GIGACHAD (GIGA) Informacije GIGA is a meme token deployed on the Solana blockchain intended to honor the legend Ernest Khalimov the original “Gigachad”, by utilizing the strength of memes and “Chad” energy. GIGA is a community run project. Službena web stranica: https://www.gigachadsolana.com Istraživač blokova: https://solscan.io/token/63LfDmNb3MQ8mw9MtZ2To9bEA2M71kZUUGq5tiJxcqj9 Kupi GIGA odmah!

GIGACHAD (GIGA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GIGACHAD (GIGA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 97.77M $ 97.77M $ 97.77M Ukupna količina: $ 9.60B $ 9.60B $ 9.60B Količina u optjecaju: $ 9.30B $ 9.30B $ 9.30B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 105.10M $ 105.10M $ 105.10M Povijesni maksimum: $ 0.0963 $ 0.0963 $ 0.0963 Povijesni minimum: $ 0.000001831035084425 $ 0.000001831035084425 $ 0.000001831035084425 Trenutna cijena: $ 0.01051 $ 0.01051 $ 0.01051 Saznajte više o cijeni GIGACHAD (GIGA)

GIGACHAD (GIGA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GIGACHAD (GIGA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GIGA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GIGA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GIGA tokena, istražite GIGA cijenu tokena uživo!

