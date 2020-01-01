GamerCoin (GHX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u GamerCoin (GHX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

GamerCoin (GHX) Informacije GamerCoin (GHX) powers the GamerHash ecosystem, enabling over 760,000 gamers to monetize their idle CPU/GPU power by sharing their computing resources for AI (DePIN), 3D renderings, and crypto mining. GamerCoin is a well-established GameFi token that has been on the market since 2020. It is supported by top Web3 projects and boasts a buzzing South Korean. Službena web stranica: https://gamercoin.com/ Bijela knjiga: https://docs.gamercoin.com/gamercoin-ghx-documentation-1 Istraživač blokova: https://solscan.io/token/Cy52Ts2GwSzdkhCihB5i1Vu6sApzgqktNNFyHbsdgwm7 Kupi GHX odmah!

GamerCoin (GHX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GamerCoin (GHX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 13.14M $ 13.14M $ 13.14M Ukupna količina: $ 808.00M $ 808.00M $ 808.00M Količina u optjecaju: $ 649.97M $ 649.97M $ 649.97M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 16.34M $ 16.34M $ 16.34M Povijesni maksimum: $ 0.3605 $ 0.3605 $ 0.3605 Povijesni minimum: $ 0.004504326610072382 $ 0.004504326610072382 $ 0.004504326610072382 Trenutna cijena: $ 0.02022 $ 0.02022 $ 0.02022 Saznajte više o cijeni GamerCoin (GHX)

GamerCoin (GHX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GamerCoin (GHX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GHX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GHX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GHX tokena, istražite GHX cijenu tokena uživo!

GamerCoin (GHX) Povijest cijena Analiza povijesti cijena GHX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite GHX povijest cijena odmah!

