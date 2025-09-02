GamerCoin (GHX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02067. Tijekom protekla 24 sata, GHXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02062 i najviše cijene $ 0.02191, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GHX je $ 0.86724495, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.004504326610072382.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GHX se promijenio za -0.77% u posljednjih sat vremena, -1.84% u posljednjih 24 sata i -3.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu GamerCoin (GHX)
No.1020
$ 13.43M
$ 13.43M$ 13.43M
$ 62.41K
$ 62.41K$ 62.41K
$ 16.70M
$ 16.70M$ 16.70M
649.97M
649.97M 649.97M
808,000,000
808,000,000 808,000,000
808,000,000
808,000,000 808,000,000
80.44%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija GamerCoin je $ 13.43M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 62.41K. Količina u optjecaju GHX je 649.97M, s ukupnom količinom od 808000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.70M.
GamerCoin (GHX) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena GamerCoin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00039
-1.84%
30 dana
$ -0.00455
-18.05%
60 dana
$ -0.00672
-24.54%
90 dana
$ -0.01435
-40.98%
GamerCoin promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u GHX od $ -0.00039 (-1.84%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
GamerCoin 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00455 (-18.05%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
GamerCoin 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GHX od $ -0.00672 (-24.54%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
GamerCoin 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01435 (-40.98%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
GamerCoin (GHX) powers the GamerHash ecosystem, enabling over 760,000 gamers to monetize their idle CPU/GPU power by sharing their computing resources for AI (DePIN), 3D renderings, and crypto mining. GamerCoin is a well-established GameFi token that has been on the market since 2020. It is supported by top Web3 projects and boasts a buzzing South Korean.
GamerCoin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje GamerCoin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti GHX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o GamerCoin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje GamerCoin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
